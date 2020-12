Ultimi scampoli per questo fine anno borsistico che ha riservato grandi sorprese e grandi opportunità per chi (come al solito) ha saputo approfittare del momento opportuno. Ci sono ancora ottime opportunità da cogliere davvero al volo e il nostro Ufficio Analisi è pronto a darne informazione ai nostri Lettori. Oggi analizziamo il titolo Somec sottovalutato del 100% sulla rampa di lancio per un’esplosione dei prezzi. Già il mese scorso, avevamo evidenziato le potenzialità di questa società che progetta e produce involucri e facciate in vetro, progetti architettonici speciali, interni di aree pubbliche e attrezzature professionali per la cucina in diverse aree geografiche del mondo.

Il titolo (MIL:SOM) in questo momento è in rialzo dello 0,59% e si porta al prezzo di 16,95. Durante l’anno 2020 ha segnato il minimo a 10,50 ed il massimo a 27,60.

Cosa attendere da ora in poi? Siamo molto ottimisti sul futuro di breve, medio e lungo termine dei grafici e sulle potenzialità degli assets societari.

Le quotazioni dal 2018, anno della quotazioni ad oggi, dopo un inizio dell’IPO a 16,96, hanno segnato il minimo a 10,50 ed il massimo a 27,60.

Il titolo Somec sottovalutato del 100% sulla rampa di lancio per un’esplosione dei prezzi

Abbiamo analizzato le ultime comunicazioni societarie e le ultime previsioni per i prossimi anni. alla luce del modello del discounted cash flow.

Rispetto al nostro giudizio precedente miglioriamo il target di fair value e lo portiamo dai 32,62 euro per azione ai 42,66 con una sottovalutazione rispetto al prezzo corrente del 157,14%.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Nell’ultimo mese, i prezzi dopo aver toccato area 17,90 si sono riposizionati verso area 16,90. Riteniamo che oggi siamo il momento giusto per ripartire fortemente al rialzo verso obiettivi davvero interessanti sia di breve che di lungo termine.

Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo con stop loss a 16,09 e mantenere per lungo termine. L’obiettivo primo che potrebbe essere raggiunto in 1/3 mesi è posto a oltre area 20 euro per azione. Giudizio: Strong Buy Long term con target a 42,66.

Si procederà per step.