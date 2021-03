Il titolo SOL a breve potrebbe ritracciare fornendo un’ottima opportunità di investimento, questo è il responso dell’analisi grafica. Ci sono, però, anche altre indicazioni che supportano la bontà del business dell’azienda che è uno dei principali operatori europei nella produzione di gas tecnici, puri, medicinali, e nell’assistenza respiratoria domiciliare.

SOL ha aumentato la propria partecipazione, dal 50% all’85%, nella società Indiana SICGILSOL, una Joint Venture paritetica tra SOL e SICGIL. La società, quindi, si sta sviluppando in quella che è una delle regioni più abitate del mondo aprendosi a importanti opportunità di business.

Dal punto dei fondamentali, però, SOL risulta essere sopravvalutata qualunque sia l’indicatore utilizzato. Per cui d questo punto di vista non ci sono molti spazi di apprezzamento. Il punto forte rimane sempre la sua posizione finanziaria che permette di espandere il perimetro della società mediante acquisizioni.

Il titolo SOL a breve potrebbe ritracciare fornendo un’ottima opportunità di investimento: quando acquistare secondo l’analisi grafica

Il titolo SOL (MILSOL) ha chiuso la seduta del 29 marzo a quota 15,80 euro in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile con il supporto sia del BottomHunter che dello Swing Indicator. Al momento, quindi, non si intravedono segnali di pericolo, quindi, sul rialzo in corso. Guardando bene il grafico, però, scopriamo che scopriamo che a breve venirsi a creare un’interessante opportunità di acquisto. Come si vede dai grafici, infatti, area 16,3 euro rappresenta un ostacolo molto importante sul cammino rialzista di SOL. Uno scenario possibile, quindi, potrebbe essere quello che vede un ritracciamento in area 14 euro, dopo il raggiungimento dell’obiettivo, e da questo supporto ripartire al rialzo verso l’obiettivo finale in area 20 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 14,2 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione

Time frame mensile

