Il nostro Ufficio Studi ha da tempo inserito nella propria Lista delle raccomandazioni diversi titoli e questi negli ultimi mesi in alcuni casi oltre a fare sistematicamente meglio del mercato, hanno anche raddoppiato se non triplicato. Il 15 aprile di quest’anno, avevamo indicato fra gli altri, 5 titoli quotati sull’AIM e che da quei livelli poteva assistersi a forti salite. Ci sono stati casi in cui come per Alfio Bardolla e Portobello, le salite sono state superiori al 60%. Oggi, vogliamo inserire nella nostra watchlist un’altra società interessante, Poligrafici Printing. La società con sede a Bologna e fondata nel 1885 capitalizza attualmente in Borsa circa 16,6 milioni di euro. Il core business è il seguente: stampa volantini, giornali, libri e riviste.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term: infatti, il titolo Poligrafici Printing ampiamente sottovalutato punta al raddoppio delle quotazioni sull’AIM di Borsa Italiana.

Procediamo per gradi.

Poligrafici Printing (MIL:POPR) ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 giugno al prezzo di 0,545 in ribasso del 6,03% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,352 ed il massimo a 0,60.

Analisi sommaria di bilancio

Non leggiamo in circolazione raccomandazioni di altri analisti e/o studi che coprono il titolo. Dopo aver attentamente analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, monitorato gli utili /ricavi attuali e quelli in prospettiva, il nostro giudizio è per un fair value in area 1,20. A parer nostro quindi, il titolo Poligrafici Printing ampiamente sottovalutato punta al raddoppio delle quotazioni sull’AIM di Borsa Italiana.

La strategia di investimento e i livelli operativi da monitorare

Comprare a mercato con stop loss di lungo termine a 0,439. Supporto di breve termine a 0,534 con obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 0,81. Obiettivo a 18/24 mesi in area 1,20.

Come al solito si procederà per step.

Si raccomanda la solita prudenza in quanto i volumi degli scambi sono a volte davvero bassi. L’approccio ideale sarebbe quello da investitore da cassetto e non da trading sul titolo.