Negli ultimi 3 anni il titolo Pharmanutra ha avuto una performance molto interessante tanto che sta guadagnando circa il 275%. Un risultato molto superiore sia alla media del settore di riferimento che al mercato italiano. Va anche ricordato, però, che a partire dai massimi storici segnati a inizio 2022, il titolo è arrivato a perdere oltre il 40%. Nel corso delle ultime settimane, però, abbiamo assistito a una ripresa che potrebbe preludere a nuovi interessanti rialzi. Possiamo, quindi, dire che il titolo Pharmanutra è pronto per l’attacco ai massimi storici?

Prima di rispondere a questa domanda attraverso l’analisi grafica, diamo un’occhiata alla valutazione del titolo così come ottenuta utilizzando diversi approcci riportati su riviste specializzate.

Qualunque sia l’approccio utilizzato che prevede l’utilizzo dei multipli di mercato scopriamo che Pharmanutra è sopravvalutata. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 48,03 e 45,08 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Infine, il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall’attivo.

Non ci sono, però, solo aspetti negativi. Anzi, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e la società genera margini elevati e sembra essere molto redditizia. Inoltre, la situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento. Infine, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la raccomandazioni media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Il titolo Pharmanutra è pronto per l’attacco ai massimi storici? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pharmanutra (MIL:PHN) ha chiuso la seduta del 21 aprile a quota 65,0 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e potrebbe a breve raggiungere il I obiettivo di prezzo in area 71,6 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 93,2 euro. La massima estensione, poi, si potrebbe andare a collocare in area 114,8 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 58,3 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 40 euro.

