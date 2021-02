Piazza Affari è in negativo nell’ultimo giorno della settimana. Cosa attendere da ora in poi? La strada non è ancora segnata e ci sono le condizioni sia per ritornare al rialzo che continuare al ribasso. La giornata odierna e poi le prime due della prossima settimana, daranno indicazioni quasi precise sulla direzione che verrà intrapresa fino al prossimo setup che scadrà il giorno 8 marzo. Frattanto il nostro Ufficio Studi continua a monitorare i titoli azionari che sono in trend rialzista e presentano interessanti margini di sottovalutazione. Fra di essi, oggi si segnala che il titolo Openjobmetis potrebbe salire anche fino a 11 euro.

La società, quotata nell’anno 2015 al prezzo di 6,43 e che capitalizza attualmente in Borsa circa 100 milioni di euro, opera come agenzia per il lavoro in Italia. Il titolo (MIL:OJM) che era stato già consigliato nei mesi scorsi, nel momento in cui scriviamo il presente report quota a 7,58. in ribasso dell’1,30%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 6,96 ed il massimo a 8,26.

Analisi sommaria di bilancio

I margini di profitto (1,2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (1,9%).

Le raccomandazioni degli altri analisti (4 giudizi) stimano un fair value intorno al prezzo di 10,10 euro per azione. I nostri calcoli invece, elaborati tenendo conto dei bilanci degli ultimi 4 anni portano da un calcolo di prezzo obiettivo intorno al prezzo di 11 euro.

Come regolarsi quindi? Andiamo a studiare i grafici e la migliore strategia da poter applicare al momento attuale.

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista. Un primo supporto da monitorare con attenzione è posto in area 6,74. Fino a quando reggerà il livello di 6,46, il rialzo continuerà molto probabilmente verso l’obiettivo grafico e di fair value posto in area 11 euro, da raggiungere per/entro i successivi 24 mesi (febbraio 2023?).

Chi possiede o vuole comprare il titolo può attenersi agli stessi livelli.