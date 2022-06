Il titolo Neodecortech resiste alle vendite. Dove potrebbe essere diretto il titolo?

In questi ultimi mesi di forte turbolenza sui mercati azionari il titolo Neodecortech resiste alle vendite mostrando una interessante forza relativa rispetto alla media del mercato italiano. Tuttavia presenta una notevole indecisione visto che le quotazioni dal 21 marzo in poi si sono mosse all’interno della barra disegnata sul grafico nel corso della settimana del 14 marzo. È, quindi, evidente a questo punto che solo la rottura dei livelli di questa barra potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In chiusura di settimana, quindi, i livelli da monitorare sono 3,33 euro e 4,29 euro.

Nel caso in cui venga rotto il supporto in area 3,33 euro il punto di approdo più probabile è quello che passa per area 3,07 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta, poi, di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del ribasso fino in area 1,85 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,63 euro (III obiettivo di prezzo).

Al rialzo, invece, considerando le attuali quotazioni, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 4,46 euro. A seguire, poi, il titolo potrebbe anche andare ad aggiornare i massimi storici.

La valutazione di Neodecortech

Da una lettura delle riviste specializzate, e come più volte ribadito, la conclusione cui si giunge è che il titolo Neodecortech è fortemente sottovalutato. Sì, perché il titolo è fortemente sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. I multipli di mercato restituiscono un titolo sottovalutato almeno del 40% rispetto alla media dei suoi competitors. Inoltre, il titolo è valutato 0,39 volte il suo fatturato del 2022, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la raccomandazione media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 65%.

Il titolo Neodecortech resiste alle vendite. Dove potrebbe essere diretto il titolo?

Il titolo azionario Neodecortech (MIL:NDT) ha chiuso la seduta del 22 giugno a quota 3,59 euro, in rialzo dello 0,84 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

