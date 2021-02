I mercati azionari internazionali guidati da Wall Street si portano al rialzo in una settimana che in base alle nostre previsioni annuali doveva formarsi un turning point di abbandono della negatività.

Se tutto verrà confermato, da settimana prossima, dopo un inizio in laterale ribassista, si dovrebbe partire per un rialzo fino alla prima settimana di agosto.

In Italia la situazione è diversa e si tende a performare meglio in quanto tutto viene rivisto alla luce delle potenzialità di un Governo guidato da Mario Draghi. Su questa scia, il PIL, gli utili e gli scenari vengono “riconteggiati” e rivisti al rialzo e di non poco.

Quanto vale sul PIL Mario Draghi? Per il momento si fanno solo ipotesi poi vedremo i fatti.

Frattanto, oggi il titolo Mondadori ha confermato un interessante segnale rialzista.

Mondadori (MIL:MN.) ha chiuso la seduta del 5 febbraio a quota 1,51 in rialzo del 2,03% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,324 ed il massimo a 1,54. Nell’anno 2020 invece, a 0,889 e 2,056.

Quali prospettive in base ai bilanci e alle ultime comunicazioni societarie?

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) stimano un fair value a 1,80, invece i nostri calcoli portano al prezzo obiettivo di 1,85.

Il titolo Mondadori ha confermato un interessante segnale rialzista

Rimarcando come scritto nei nostri report precedenti, che il nostro giudizio potrà essere migliorato ulteriormente al rialzo nei prossimi 24/36 mesi, siamo molto ottimisti sul futuro delle quotazioni di questa società.

La nostra strategia di investimento

Il nostro giudizio rimane Strong Buy Long term. Per chi già possiede il titolo e lo ha comprato come da nostre indicazioni precedenti, mantenere e mettere lo stop loss di lungo termine a 1,323. Per chi compra adesso, inserire lo stesso stop loss allo stesso livello

Si procederà per step e di volta in volta indicheremo, tendenza, obiettivi e livelli di inversione