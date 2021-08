A 8,78 dell’aprile dell’anno 2020, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo La Doria nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Cosa attendiamo da ora in poi?

Il titolo La Doria ora potrebbe iniziare a correre per molti punti percentuali nel breve termine.

Procediamo per gradi.

La Doria (MIL:LD) con sede a Angri è una società che capitalizza in Borsa circa 550,7 milioni di euro e produce e commercializza prodotti alimentari fra cui pasta, pomodoro e succhi di frutta in diverse aree geografiche del Mondo. Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 4 agosto al prezzo di 18,66 in rialzo del 3,55% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 12,96 ed il massimo a 19,19.

Cosa attendere da ora in poi e quale strategia di investimento applicare nel breve e medio lungo termine?

Al momento continuiamo a confermare le nostre previsioni per l’anno 2021. Esse sono le seguenti:

area di minimo proiettata 10,27/12,89

area di massimo proiettata 20,11/23,17.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value di 20,50, mentre i nostri calcoli proiettano per/entro 24 mesi il raggiungimento del target di 30 euro per azione. Abbiamo alzato il target dal precedente giudizio di 25 euro per azione. Ai livelli attuali, quindi, continuiamo a ritenere che il titolo sia ampiamente sottovalutato.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine continua a rimanere rialzista.

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni, può mantenere alzando lo stop loss/profit di lungo termine a 17,03. Primo supporto di breve termine a 17,96. Per chi volesse comprare il titolo ai livelli attuali può applicare gli stessi livelli operativi. Gli obiettivi da raggiungere per/entro 1/3 mesi rimangono in area 23,11/25,00.

Si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il titolo. Attenzione il titolo potrebbe essere all’inizio di una forte salita anche del 10/15% in poche settimane.