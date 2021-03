Il nostro Ufficio Studi segnala che c’è il titolo Italmobiliare in un punto dove potrebbe accelerare al rialzo ma anche al ribasso. Cosa attendere da domani in poi? Facciamo prima una premessa di carattere generale per capire in che punto si trovano gli indici.

Momento particolare per i mercati azionari che continuano a muoversi in uno stesso range da diverse settimane continuando a generare falsi segnali. Domani è un giorno decisivo perchè scadrà il nostro primo setup annuale, e attendiamo quindi accelerazione in un senso o nell’altro. Quale strada decideranno di intraprendere? La risposta verrà data probabilmente entro martedì in chiusura di contrattazione, al massimo le prime ore di mercoledì.

Ritorniamo ad analizzare dopo diversi mesi dall’ultimo report la società Italmobiliare. holding che capitalizza in Borsa 1,2 miliardi di euro, e che possiede diverse partecipazioni in società italiane quotate e non.

Dove è diretto il titolo?

Il titolo (MIL:ITM) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a quota a 28,15 in rialzo del 3,68%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 26,50 ed il massimo a 29,80. I prezzi, dal minimo toccato nell’anno 2012 a 4,264 fino ad oggi, hanno segnato una straordinaria performance del 560%, circa l’80% all’anno!

Puntare ancora su un ulteriore rafforzamento dei prezzi?

Il titolo Italmobiliare in un punto dove potrebbe accelerare al rialzo ma anche al ribasso

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 26,45/29,89

area di massimo attesa 37,11/40,40

La nostra strategia di investimento

I livelli attuali sono decisivi. Fino a quando il titolo manterrà il livello di 27 euro, le quotazioni sono dirette verso i 29,80 e poi l’area di massimo proiettata per l’anno in corso.

Per chi ha comprato il titolo come da nostre indicazioni dei mesi scorsi mantenere in ottica di lungo termine con stop loss a 26,49. Per chi volesse compralo a mercato, seguire gli stessi livelli.

Come al solito si procederà per step.