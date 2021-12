Negli ultimi 4 anni le azioni Intred hanno avuto un rialzo di oltre il 500%. Ciò vuol dire che il loro valore è aumentato di un fattore 6. Anche nell’ultimo anno, però, si sono difese bene con un rialzo di circa il 100%.

Viceversa, non si può dire la stessa cosa degli ultimi tre mesi, alla fine dei quali le quotazioni hanno riportato una perdita dello 0,5% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 15% circa.

La causa di questa, prevista, mediocre performance è da attribuire al forte impatto avuto sulle quotazioni del titolo da parte della resistenza offerta dal I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 19,95 euro. Le quotazioni, quindi, si sono mosse all’interno di un canale che ha come livello superiore quello appena indicato e area 18,05 euro come livello inferiore. Nelle prossime settimane, quindi, questi due livelli decideranno il futuro del titolo.

Una chiusura settimanale superiore a 19,95 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in aera 24,9 euro. A seguire, poi, la massima estensione si trova in area 29,9 euro (III obiettivo di prezzo). Quindi, il titolo Intred sta preparando le basi per un movimento rialzista di oltre il 50%.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso il punto di approdo più vicino passa per area 16,7 euro. La massima estensione del ribasso, invece, passa per area 11 euro.

È interessante notare che il segnale in corso dello Swing Indicator è rialzista. Ci sono, quindi, elevate probabilità che lo scenario favorito sia quello rialzista.

L’indice di liquidità, sia di breve che di lungo, è superiore a 1 e il rapporto Debito totale/Capitale è inferiore al 20%.

Il titolo Intred sta preparando le basi per un movimento rialzista di oltre il 50%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Intred (MIL:ITD) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 18,95 euro in ribasso dello 0,26% rispetto alla chiusura precedente.

