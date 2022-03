Poco più di un mese fa facevamo notare come la chiusura settimanale avrebbe potuto vanificare il tanto atteso rialzo delle azioni ILLA. Da quel momento in poi, infatti, il titolo è andato incontro a un ribasso di circa il 40%.

Adesso, però, il titolo ILLA ha raggiunto livelli dai quali dovrebbe avere elevate probabilità di andare incontro a un rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, è stata raggiunta la massima estensione ribassista in area 0,178 euro. Statisticamente, quindi, ci sono elevatissime probabilità che si possa assistere quanto meno a un rimbalzo delle quotazioni.

In questo scenario l’obiettivo più probabile si trova in area 0,243 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 0,32 euro, prima, e di area 0,4 euro, poi.

Avvertenze sul titolo ILLA

Prima di concludere notiamo che la capitalizzazione del titolo è di poco superiore a un milione di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 10.000 euro. Anche se nell’ultima settimana abbiamo assistito a un aumento dei volumi. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere esposto a forti escursioni di volatilità nel caso in cui dovesse essere al centro di un movimento speculativo. Prestare, quindi, molta attenzione per evitare forti perdite in conto capitale.

A supporto di questa indicazione ricordiamo che ILLA, negli ultime tre mesi, è stato più volatile del 90%, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

Un altro aspetto statistico da non trascurare è quello legato alla probabilità che per un’intera seduta non ci siano scambi sul titolo. Nel caso specifico di ILLA questa probabilità è del 20%. Ciò vuol dire che, mediamente, durante una seduta a settimana gli investitori non effettuano scambi sul titolo. Questa cosa potrebbe essere molto pericola per chi volesse investire/disinvestire non trovando la controparte.

Il titolo azionario ILLA (MILILLA) ha chiuso la seduta del 25 febbraio in ribasso del 9,29% rispetto alla seduta precedente. L’ultimo prezzo è stato a 0,166 euro.

Time frame settimanale