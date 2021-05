Mentre molti continuano a discutere sui se e sui ma, sulla sostenibilità o meno del rialzo, tutti i mercati internazionali continuano a veleggiare sui massimi dell’anno. Potrebbe essere un movimento finale oppure si continuerà a salire? La nostra view è nota da inizio anno, e a parer nostro e secondo il nostro percorso campione, il movimento rialzista annuale potrebbe trovare uno stop rilevante solo dopo la prima decade di agosto. I motivi per salire ci sono e sono tanti come spieghiamo ogni giorno su queste pagine. Quali saranno i fattori trainanti? Molti titoli guida sono sottovalutati, vedi Amazon e Netflix, e il premio per il rischio è ancora tutto a favore dell’azionario. Ci sono ancora opportunità da poter cogliere sui listini azionari!

La nostra raccomandazione odierna è la seguente: il titolo Google a Wall Street potrebbe trainare i listini americani verso un forte rialzo fino ad agosto.

Cosa attendere da ora in poi?

Le raccomandazioni degli altri analisti (47 giudizi) esprimono un giudizio Buy con target medio a 2.702,99.

Nel mese di gennaio al prezzo di 1.830,79, il nostro Ufficio Studi aveva raccomandato l’acquisto del titolo Alphabet/Google con un target di fair value a 2.795 dollari per azione. Oggi, alziamo il target a 3.500 dollari per azione.

Il titolo (NASDAQ:GOOGL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 24 maggio al prezzo di 2,361,04. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1.696,10 ed il massimo a 2.431,38.

Il titolo Google a Wall Street potrebbe trainare i listini americani verso un forte rialzo fino ad agosto. La strategia di investimento

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti comunicazioni alzare lo stop loss/profit di breve termine invece a 2.193 , di lungo a 2.000, ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 2.650/2.789 e poi 3.000 dollari per azione. Per chi volesse comprare il titolo a mercato può applicare e attenersi gli stessi livelli operativi

Come al solito si procederà per step.