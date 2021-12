Le quotazioni delle scarpe che respirano si stanno nuovamente avvicinando, per la terza volta in cinque mesi, all’importantissima area di supporto 0,986 euro. Questo livello già in passato ha fatto rimbalzare le azioni, per cui il titolo GEOX potrebbe presto ripartire al rialzo.

La proiezione in corso è ribassista e ha quasi raggiunto il II obiettivo di prezzo. La tenuta di questo livello favorirebbe la ripartenza delle quotazioni che senza problemi potrebbero riportarsi abbastanza rapidamente a contatto con la resistenza in area 1,19 euro. Questo livello in passato ha avuto la stessa valenza per i ribassisti che area 0,986 euro ha avuto per i rialzisti. In altre parole, un livello di prezzo sul quale attendersi un’inversione di tendenza.

È chiaro, quindi, che il livelli chiave per il futuro di GEOX passano per area 0,986 euro e 1,19 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi livelli potrebbe finalmente dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso di una continuazione al ribasso il prossimo obiettivo passa per area 0,782 euro (III obiettivo di prezzo). Un’inversione rialzista, invece, potrebbe far scattare un rialzo che ha come I obiettivo di prezzo area 1,4 euro. Gli obiettivi successivi, poi, si trovano in area 1,77 euro e 2,15 euro.

La valutazione del titolo GEOX

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia la metrica utilizzata. Si giunge a questa conclusione anche andando a guardare il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow. Tra gli aspetti positivi notiamo come la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Anche il futuro è una risorsa per GEOX. Gli analisti, infatti, hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione e la società dovrebbe diventare redditizia entro i prossimi tre anni.

Il titolo GEOX potrebbe presto ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 20 dicembre a quota 1,042 euro in ribasso dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

