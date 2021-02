Il titolo Garofalo Health Care sottovalutato del 38% ha raggiunto una base dalla quale ripartire? Piazza Affari si trova in un momento particolare e fra oggi e domani deve confermare se la strada di breve sarà ancora al ribasso oppure si è all’inizio di nuovi rialzi.

Il nostro Ufficio Studi monitora con attenzione gli attuali movimenti in quanto si attende la formazione di un minimo/massimo relativo da raggiungere intorno alla data del giorno 8 marzo.

Cosa attendere da ora in poi? Valutazioni attendibili verranno fatte nel weekend, dove tracceremo le prossime e probabili mosse dei mercati.

Veniamo ora all’argomento di questo report.

Il titolo Garofalo Health Care (MIL:GHC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 24 febbraio con un rialzo del 4,68% e si è portato al prezzo di 4,70. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,46 ed il massimo a 5,80.

Il movimento di ieri, potrebbe rappresentare la tipica esplosione di momentum che fa terminare un ribasso?

Analisi di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 414 milioni di euro, gestisce centri sanitari in Italia e offre anche servizi nella terapia intensiva e chirurgia. Inoltre gestisce 19 strutture sanitarie in Italia e anche centri di psichiatria e diagnostici e per pazienti in coma e in stati vegetativi persistenti.

Leggiamo una sola raccomandazione di altri analisti e questa calcola un prezzo di fair value a 6,10. Il nostro giudizio, invece porta ad una stima di 6,45 euro per azione.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Nonostante la sottovalutazione attuale, riteniamo che i grafici non siano posizionati da far comprare il titolo. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 4,95, ci potrebbe essere ancora la possibilità di nuove discese.

Al momento, il consiglio è quindi di attendere sviluppi.

Come al solito si procederà per step.