Il titolo Fullsix potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo. Come sfruttare questa occasione?

Il titolo Fullsix potrebbe essere sul punto di ripartire al rialzo. Come si vede dal grafico e come scritto in un precedente report, infatti, le quotazioni sono impostate al ribasso, ma stanno per raggiungere un’area di prezzo, circa 1 euro, che già in passato aveva frenato la discesa del titolo e aveva fatto da trampolino di lancio per una fase rialzista. Anche questa volta, quindi, questo potrebbe essere lo scenario più probabile. In questo caso, come già successo in passato, il rialzo potrebbe arrivare fino in area 1,5 euro prima di una battuta di arresto.

Per chi fosse interessato al titolo, quindi, si consiglia di attendere il raggiungimento dello storico obiettivo ribassista prima di un’entrata al rialzo. Qualora, poi, si dovesse assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,83 euro, allora le quotazioni potrebbe continuare a scendere fino in area 0,4 euro.

Avvertenze

Prima di concludere vogliamo ripetere alcune raccomandazioni:

Fullsix è un titolo da prendere molto con le molle, anche per via della sua capitalizzazione di poco inferiore ai 12 milioni di euro. Il basso controvalore scambiato, quindi, nelle fasi di interesse sul titolo ne amplifica enormemente la volatilità. Il consiglio, quindi, è di essere molto prudenti qualora si dovesse decidere di investire su Fullsix;

il titolo è da sempre caratterizzato da un andamento a scatti. Come si vede dal grafico, infatti, a lunghi periodi durante i quali le quotazioni si muovono senza senso, seguono settimane con fortissimi rialzi. L’abilità del trader che vuole investire su Fullsix, quindi, è quella di capire da che parte sarà il movimento direzionale e sfruttarlo a pieno;

le azioni Fullsix fanno parte della black list della Consob che include quello che devono fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Da notare che dopo un miglioramento dell’indebitamente a fine settembre, ottobre ha visto un nuovo peggioramento della situazione sul titolo. Prestare, quindi, molta attenzione.

Il titolo Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 30 dicembre in rialzo dello 0,97% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 1,045 euro.

Time frame settimanale