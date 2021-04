Il Ftse Mib Future, fino a quando reggerà l’area dei 24.170 rimarrà proiettato per forti rialzi di breve termine. Quindi, questo è un momento dove si potrebbero aprire delle ottime opportunità per fare dei guadagni interessanti.

La view del nostro Ufficio Studi rimane intatta, c’è ancora semaforo verde per l’azionario che al momento va sovrappesato in ottica di investimento rispetto alla componente obbligazionaria.

Fra i titoli a bassa media capitalizzazione, la nostra attenzione è stata attirata da Fos spa, società con sede a Genova che capitalizza circa 20,6 milioni di euro ed opera nel settore della consulenza tecnologica e progetta e realizza softwares per vari settori.

La nostra raccomandazione è la seguente: il titolo Fos potrebbe salire del 40% in pochi mesi e i motivi sono dovuti alla sottovalutazione e alla tendenza rialzista dei grafici.

Procediamo per gradi.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 aprile al prezzo di 3,34 in rialzo dello 0,91% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,40 ed il massimo a 3,41.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 29,84% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 4,60. I nostri studi, fatti dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, giungono alle stesse conclusioni.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Il titolo Fos potrebbe salire del 40% in pochi mesi e i motivi sono dovuti alla sottovalutazione e alla tendenza rialzista dei grafici

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista, e al momento la probabilità di assistere ad ulteriori forti rialzi di breve termine è davvero molto elevata.

I nostri consigli operativi

Il titolo da domani in apertura viene inserito nella nostra lista delle raccomandazioni per l’anno 2021. Comprare in apertura con stop loss di lungo termine a 2,79 (stop loss di breve termine a 3,21). Mantenere per primo target da raggiungere in 1/3 mesi in area 3,72 e poi 4,60 per/entro 12 mesi. Si raccomanda prudenza perchè gli scambi sono abbastanza bassi e la volatilità potrebbe portare a forti escursioni dei prezzi.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Si procederà per step.