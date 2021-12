Il 2021 ha avuto un andamento a tre facce per il titolo in questione. Durante i primi sei mesi dell’anno l’andamento delle quotazioni è stato sostanzialmente piatto. Nei mesi estivi, poi, il titolo ha avuto un forte scatto rialzista con un aumento di circa il 50%. L’exploit agostano, però, non è stato sufficiente a garantire un ulteriore allungo rialzista. Dopo avere toccato i massimi storici in area 13 euro, infatti, le azioni Fope hanno iniziato un ritracciamento tuttora in corsa le cui possibili evoluzioni saranno oggetto del prossimo paragrafo. Al momento possiamo solo anticipare che il titolo Fope ha raggiunto livelli di supporto che potrebbero favorirne la ripartenza al rialzo.

Dal punto di vista dei multipli di mercato non c’è molto spazio al rialzo. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, ci ritroviamo con delle quotazioni che sono in linea con la media del settore di riferimento.

Il punto di forza del titolo, però, è il futuro.

L’attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento medio di circa il 26% all’anno per i prossimi tre anni. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo media che esprime una sottovalutazione del 32% circa

Dal punto di vista societario riportiamo che l’azionista P4P International S.p.A. ha superamento della soglia di rilevanza del 5% di partecipazione al capitale sociale di FOPE.

Il titolo Fope ha raggiunto livelli di supporto che potrebbero favorirne la ripartenza al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Fope (MIL:FPE) ha chiuso la seduta del 29 dicembre a quota 11,6 euro in rialzo dello 0,87 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 11,8 euro. Fino a quando questo livello resisterà alle pressioni ribassiste restano alte le probabilità che il titolo possa ripartire al rialzo per andare ad aggiornare in massimi storici.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 10,8 euro le quotazioni potranno dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 8,8 euro. La massima estensione al ribasso si trova in area 6,8 euro (III obiettivo di prezzo).