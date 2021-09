Momento molto particolare per i mercati azionari. Il recente ribasso è stato archiviato oppure da oggi in poi si tornerà a scendere? Ieri, mentre le piazze Europee hanno fatto un bel rimbalzo, a Wall Street la giornata si è presentata laterale ribassista. Ad oggi comunque, la tendenza rimane ancora ribassista per tutti gli indici azionari considerati.

Come regolarsi? Basta leggere il nostro punto sui mercati per mantenere il polso della situazione e portare gli eventi a proprio favore “mettendo in campo” una strategia ottimale di trading ed investimento.

Invece, qual è la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi?

Il titolo Esautomotion sembra pronto per forti rialzi di breve e medio termine.

In data 16 dicembre 2020 a 2 euro per azione, il nostro Ufficio Studi ha inserito Esautomotion nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Vediamo da quel momento in poi quali sono state le dinamiche dei prezzi.

Il titolo (MIL:ESAU) ha chiuso la giornata di contrattazione del 21 settembre al prezzo di 3,28 in rialzo del 3,80% rispetto alla seduta precedente. Nel 2021, ha segnato fino ad oggi il minimo a 2,38 ed il massimo a 3,70.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un giudizio) stimano un fair value in area 5,84 per azione. I nostri studi invece, giungono alla conclusione che il fair value debba essere collocato in area 6,01, in rialzo rispetto alla stima precedente di 5,50. Abbiamo alzato quindi il nostro target dal precedente giudizio.

La nostra strategia di investimento e quali sono i livelli da monitorare

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti strategie operative, oggi dovrebbe trovarsi in forte guadagno. Cosa fare? Mantenere le posizioni con stop loss/stop profit di lungo termine a 3,03. Primo supporto di breve a 3,14. Fino a quando reggeranno al rialzo i livelli appena indicati, l’obiettivo primo da raggiungere in 3/6 mesi è posto in area 3,70 e poi 4,20. L’obiettivo dei prossimi 18/24 mesi (lungo termine) rimane in area 6,01. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.