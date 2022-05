Taxi volanti per il Giubileo del 2025 e per le Olimpiadi di Cortina nel 2026, l’Italia in campo per spiccare il volo. Sono questi progetti sui quali stanno lavorando ENAV ed ENAV. Saranno sufficienti questi nuovi progetti per fare spiccare il volo alle quotazioni?

A guardare il grafico il titolo ENAV potrebbe scattare al rialzo verso i massimi storici. Andiamo, però, per gradi e cerchiamo di capire quali siano i livelli da monitorare con attenzione.

Come dicevamo, la tendenza in corso sul titolo è rialzista. Tuttavia il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 4,726 euro ha provocato un ritracciamento che al momento è contenuto dal supporto in area 4,308 euro. Per le prossime settimane, quindi, sarà questo il livello da monitorare con attenzione in chiusura per anticipare un’eventuale inversione ribassista che diventerebbe più forte nel momento in cui dovesse cedere anche il supporto in area 4,05 euro. In questo scenario non potrebbero essere esclusi ritorni del titolo in area 3,5 euro.

Alla rottura in chiusura di settimana di area 4,726 euro (II obiettivo di prezzo), invece, le quotazioni di ENAV potrebbero scattare verso la massima estensione di prezzo in area 5,402 euro (III obiettivo di prezzo). Questo livello si trova in prossimità dei massimi storici.

La valutazione del titolo ENAV

Dal punto di vista della valutazione abbiamo indicazioni contrastanti. Se si guarda al rapporto prezzo/utili il titolo è molto sopravvalutato. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 10%. La sottovalutazione è confermata dal rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Gli stessi analisti che coprono il titolo, come riportato su riviste specializzate, sono prudenti con un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 10%.

Il titolo ENAV potrebbe scattare al rialzo verso i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 3 maggio a quota 4,448 euro in rialzo dell’1,92%.

Time frame settimanale