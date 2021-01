Siamo in un momento particolare per i mercati azionari e di giorno in giorno si affollano clusters di prezzo e indicatori che lasciano intravedere la possibilità di un’imminente fase ribassista. Ancora non c’è il segnale di conferma e per questo motivo meglio attendere sviluppi a bordo campo in attesa di segnali al rialzo o al ribasso. Frattanto a Wall Street ci rendiamo conto che il titolo Caterpillar è sui massimi storici ed è sopravvalutato ed in ipercomprato. Nei prossimi giorni verrà pubblicata la trimestrale.

La società produce e vende in tutto il Mondo attrezzature per l’edilizia e l’estrazione mineraria.

Abbiamo studiato i bilanci degli ultimi anni ma prima riportiamo le raccomandazioni degli altri analisti che stimano con 25 giudizi un prezzo obiettivo a 188,27.

Il nostro giudizio invece è meno ottimistico e calcola un fair value a 141 dollari per azione con una sopravvalutazione attuale di circa il 34%. Segnaliamo l’attuale dividend yield del 2,2%.

Il titolo (NYSE:CAT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 gennaio a 187,21 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 179,30 ed il massimo a 199,11. Nel 2020 invece, a 85,08 e a 182,84.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 136,12/161,11

area di massimo attesa 224,59/258,99

Alcuni nostri oscillatori settati sul grafico di breve, medio e lungo termine del titolo evidenziano un particolare ipercomprato accumulato che potrebbe portare ad una possibile flessione dei prezzi del 10/15% se non di più, nel breve termine.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Il nostro consiglio operativo è di stare flat sul titolo di di breve, medio e lungo termine in attesa di sviluppi. Comprare solo in chiusura settimanale superiore ai 196,11 altrimenti attendere ripercussioni ribassiste fino all’area 161,11/136,12.

Si procederà per step.