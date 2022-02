Proprio in questi giorni Banca Finnat ha annunciato i risultati relativi al 2021 che sono stati molto buoni. L’utile netto della società, infatti, è stato pari a 6,1 milioni di euro, in aumento del 20,4% rispetto al 2020. A livello patrimoniale Banca Finnat evidenzia un patrimonio netto di 227,2 milioni di euro in aumento rispetto ai 222,3 milioni di euro registrati a fine 20200. Il patrimonio di vigilanza consolidato è pari ad 189,4 milioni di euro (184,5 milioni di euro nel 2020), con un Cet 1 consolidato del 31,1%. Quest’ultimo è un livello eccezionale anche se in leggero ribasso rispetto al 34,9% del 2020.

A questo punto, anche se il titolo Banca Finnat è sospeso tra rialzo e ribasso, potremmo assistere a un’accelerazione al rialzo. Tuttavia, va notato che dal punto di vista della valutazione Banca Finnat risulta essere sopravvalutata qualunque sia l’indicatore utilizzato. Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 70%.

Infine facciamo notare che un punto debole di Banca Finnat è il suo indebitamento. Allo stato attuale, infatti, il rapporto tra debito totale e capitale si aggira intorno al 400%.

Il titolo Banca Finnat è sospeso tra rialzo e ribasso. I livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Banca Finnat (MIL:BFE) ha chiuso la seduta del 10 febbraio a quota 0,270 euro in rialzo dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Rispetto a quanto scritto a inizio dicembre nulla è cambiato. Le quotazioni, infatti, continuano a muoversi in prossimità del livello intermedio in area 0,2674 euro. A questo punto la partenza al rialzo o al ribasso ci sarà solo nel caso in cui ci sia la rottura di uno dei due livelli chiave più vicini. La resistenza in area 0,2787 euro e il supporto in area 0,249 euro (I obiettivo di prezzo).

Solo la rottura in chiusura di settimana di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, bisognerà calcolarli solo a inversione acclarata.