Il titolo azionario più shortato sull’indice italiano dove è diretto?

Il titolo azionario più shortato sull’indice italiano secondo le comunicazioni giornaliere della Consob è Marie Tecnimont. Alla chiusura del 3 luglio la frazione del capitale impegnata in operazioni al ribasso era pari al 2,46%.

Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte (clicca qui per approfondimenti) la società ha un portafoglio titoli molto importante, ma come stimato dagli analisti, questo gruppo è tra le aziende con le più basse prospettive di crescita. Inoltre l’azienda mantiene bassi i margini e le stime dei ricavi sono regolarmente riviste al ribasso per l’anno in corso e per i prossimi anni.

C’è un aspetto, però, positivo messo in evidenza sulle pagine di MilanoFinanza di qualche giorno fa.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Eni e NextChem, la divisione green di Maire Tecnimont, hanno annunciato di aver rafforzato la partnership che le vede sviluppare progetti e tecnologie nell’economia circolare. Maire Tecnimont ha un target di 50 milioni di euro di ebitda al 2023 per la sua divisione Green Energy .

Secondo Equita Sim

Al momento questa opzione non ci appare inclusa nel prezzo del titolo Maire Tecnimont

D’altra parte la Sim è molto prudente principalmente per le preoccupazioni legate al calo dei capex nei settori della petrolchimica e della raffinazione da parte delle società nel oil & gas. Inoltre l’andamento irregolare dei flussi di cassa negli ultimi trimestri desta non poche preoccupazioni.

Tenendo conto di tutti questi fattori Equita Sim ha un giudizio hold con prezzo obiettivo medio 2,4€.

Dove è diretto il titolo azionario più shortato sull’indice italiano?

Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 3 luglio a quota 1,716€ in ribasso dello 0,23% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista, ma sono ormai quattro settimane che le quotazioni oscillano in prossimità di area 1,6894€.

A questo punto solo una decisa accelerazione, al rialzo o al ribasso, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, una chiusura settimanale superiore a 2,0035€ farebbe decollare le quotazioni verso area 2,7203€, prima, e successivamente verso area 3,45€.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 1,298€ spingerebbe i prezzi prima verso area 0,6634€ e successivamente verso area0,0248€ (massima estensione ribassista).