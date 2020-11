Qui si seguito è riportato l’andamento delle quotazioni di Terna su base trimestrale a partire dal momento della sua quotazione avvenuta nel 2014. Basta guardarlo per capire che è il titolo azionario ideale per investimenti di lungo periodo. Sebbene, infatti, non presenti eccessi al rialzo, l’andamento del titolo è molto stabile e non presenta forti escursioni al ribasso.

Dal momenti della sua quotazioni Terna ha reso il 560%, Niente male per un titolo, cosiddetto difensivo.

9 errori critici che possono influenzare il tuo portafoglio

Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più

Secondo le raccomandazioni degli analisti il giudizio medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 12%. Se, invece, si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercati, Terna risulta essere sopravvalutato, Fa eccezione il PE se confrontato con quello medio del mercato italiano.

Il titolo azionario ideale per investimenti di lungo periodo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 30 ottobre a 5,804 euro in rialzo dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura dell’ultima settimana potrebbe avere un impatto molto negativo sul futuro andamento delle quotazioni di Terna. Come si vede dal grafico, infatti, dopo alcuni mesi la settimana ha chiuso sotto il forte supporto in area 5,97 euro. Questo rappresenta il primo step della proiezione ribassista che potrebbe spingere le quotazioni verso area 4,295 euro (I obiettivo di prezzo). Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 5,676 euro. Gli obiettivi successivi al I sono indicati nel riquadro riportato sul grafico.

Sul mensile, invece, la tendenza in corso è ancora rialzista. Tuttavia, con la chiusura di ottobre si sono create le condizioni per un ritracciamento fino in area 5,44 euro. Solo una chiusura mensile sotto questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. Fino a quando non ci sarà inversione gli obiettivi di lungo periodo di Terna sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

L’esplosione di momentum di Saipem cosa significa e a cosa porta?