Il titolo azionario FCA sotto la lente dell’Ufficio Analisi di Proiezionidiborsa

Il titolo azionario FCA negli ultimi mesi è stato spesso al centro delle news finanziarie per tutta una serie di operazioni che nel bene e nel male hanno influenzato l’andamento delle quotazioni.

Il nostro Ufficio Analisi si è concentrato sui grafici cercando di definire lo scenario più probabile per il futuro indipendentemente da quanto potrà accadere a livello di news finanziarie.

Intanto le ultime raccomandazioni delle case di affari mostrano un titolo azionario da comprare subito con un prezzo obiettivo medio superiore ai 10€.

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale sul titolo azionario FCA

FCA (MILFCA) ha chiuso la seduta del 8 luglio in ribasso del 2,08% rispetto alla seduta precedente a quota 8,796€.

Time frame giornaliero

La seduta del 8 luglio è stata molto negativa per FCA. In chiusura di giornata, infatti, è stato rotto l’importante supporto in area 8,8451€. Qualora questo livello non dovesse essere immediatamente recuperato si prospetterebbe un ritorno verso i minimi segnati a metà marzo in area 6€. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nelle sedute del 9 e 10 luglio.

Qualora dovessimo assistere a una ripresa rialzista gli obiettivi sono quelli indicati in figura con target più vicino il I° obiettivo di prezzo in are 10,5424€. A seguire gli altri obiettivi indicati indicati in figura.

Time frame settimanale

Sul settimanale le cose non sono messe molto meglio per il titolo azionario. Le quotazioni di FCA, infatti, stanno combattendo con l’importantissima resistenza in area 9,2346€ (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzoal in area 13€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 16,7€.

In caso contrario una discesa fino in area 7,8€ sarebbe ancora compatibile con lo scenario rialzista. Solo chiusure settimanali inferiori a 6,94€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Da notare che al momento, causa segnale BottomHunter in corso, lo scenario più probabile è quello rialzista.

Approfondimento

