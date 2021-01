Siamo alla ricerca di storie di valore a Piazza Affari. Come al nostro solito, cerchiamo titoli che siano dal punto di vista dei bilanci sottovalutati e con grafici in tendenza rialzista. Ci sono però anche casi particolari, infatti il Titolo ASTM è sottovalutato ma non è da comprare. Prima di capire il perchè facciamo una premessa sul momento attuale.

Un momento davvero particolare per i mercati azionari che potrebbero essere all’inizio di un ribasso del 10/15% se non oltre, anche fino a metà marzo. In un contesto del genere la migliore strategia di investimento è comprare titoli di valore sui ribassi in ottica di 36/60 mesi almeno. Attenzione però, i nostri studi statistici ci fanno dire che chi comprerà su questo ritracciamento ipotizzato, probabilmente registrerà perdite in portafoglio fino al 2022 inoltrato o addirittura fino al primo trimestre del 2023.

Dopo dovrebbero avvicendarsi almeno 4/5 anni di forti rialzi.

Veniamo al titolo ASTM.

La società è una holding che opera nei settori della gestione autostradale, dell’ingegneria delle infrastrutture. Il titolo (MIL:AT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 18,36. Nel corso del 2020 ha segnato il minimo a 10,88 ed il massimo a 27,32.

Il Titolo ASTM è sottovalutato ma non è da comprare

Le raccomandazioni degli altri analisti (7 giudizi) stimano un fair value a 25,36. I nostri studi sui bilanci degli ultimi 4 anni invece, anche se i margini di profitto (1,5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7,2%), calcolano un prezzo obiettivo a 22,50.

La strategia di investimento da applicare al momento attuale

Le quotazioni continuano a muoversi nello stesso range di prezzo della barra trimestrale di inizio 2020 e al momento la struttura di lungo termine continua a essere ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile superiore ai 22,98 la tendenza continuerà a rimanere ribassista e saranno possibili ulteriori ribassi verso l’area 11,30 e poi 8,38. Sconsigliamo operazioni in ottica Buy and Hold. Nel breve termine invece, solo una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 18,60, farebbe ripartire le quotazioni in ottica 1/3 mesi verso l’area di 21,48 e poi 24,50.