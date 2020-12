Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per gli amanti a tavola dei contorni saporiti e decisi, ecco il timballo di verza e patate come piatto vegetariano dal gusto inebriante. Per quello che, tra l’altro, è un ottimo antipasto e anche un secondo piatto ideale per tutta la famiglia.

Muniti di una teglia capiente, per il timballo servono 500 grammi di verza, un chilo di patate, 100 grammi di burro, 150 grammi di formaggio provolone, 50 grammi di pangrattato, due uova, due cucchiai di paprika dolce e il sale giusto quanto basta. Inoltre, per chi vuole dare ancora più consistenza al timballo, uscendo dallo schema della versione vegetariana, alla ricetta si possono aggiungere pure 150 grammi di prosciutto.

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di lessare le patate per poi scolarle e sbucciarle. Usando lo schiacciapatate mettere il passato in una ciotola capiente al fine di unire le uova, il burro, la paprika dolce. E anche un pizzico di sale amalgamando il tutto per bene.

Nel frattempo, il formaggio e il prosciutto sono stato affettati, e la verza è stata mondata, e le foglie intenerite, facendole sbollentare per pochi minuti in acqua, con l’aggiunta di un pizzico di sale. Mentre la capiente teglia è stata unta prima con il burro, e poi con un’abbondante spolverata di pangrattato.

A questo punto, si parte dal foderare la base della teglia con le foglie di verza. E poi, nell’ordine, aggiungere un terzo del formaggio, un terzo del prosciutto e un terzo del passato di patate.

Ripetere l’operazione fino a chiudere l’ultimo strato con il passato di patate. E con le foglie di verza rimaste che si possono andare a distribuire sulla superficie del timballo. Basteranno 30-40 minuti di cottura in forno statico preriscaldato, a 180 gradi centigradi, per portare in tavola un timballo di verza e patate gustosissimo.