Con l’arrivo dell’estate e del caldo chi soffre molto le alte temperature comincia a preoccuparsi. Purtroppo, vivere in città durante i mesi estivi caldi non è il massimo. Quando fa molto caldo l’ideale sarebbe starsene in spiaggia o in montagna dove spesso serve la felpa anche ad agosto.

Chi però ha le ferie non prima di fine agosto e deve perciò passare in città sia luglio che agosto deve trovare due rimedi per combattere il caldo.

Vediamo quindi insieme il tessuto migliore da indossare d’estate per non sudare e il colore da evitare per non far vedere le macchie di sudore.

Il primo consiglio che conoscono un po’ tutti è quello senza dubbio di evitare capi molto scuri. Parliamo ad esempio del nero, del blu scuro, del marrone scuro. Questi sono tutti colori che attirano i raggi del sole e il caldo perché non fanno traspirare. Sono sicuramente i colori più usati per snellire la nostra immagine ma assolutamente da evitare se si vuole vivere bene anche col caldo.

Sono perciò da prediligere colori chiari come il bianco, il rosa, il giallo, l’azzurro e simili.

Questi inoltre sono colori che si sposano perfettamente con l’abbronzatura. La pelle abbronzata viene messa in risalto da colori come il bianco ad esempio.

Vediamo però anche i tessuti da scegliere per combattere il caldo e vivere freschi nei mesi caldi.

Stiamo parlando del cotone e del lino. Le camicie di lino sono sicuramente tra i capi più freschi in assoluto. Non si attaccano alla pelle se sudata e permettono di far passare l’aria concedendoci qualche momento di freschezza.

Il grigio chiaro

Un consiglio però da seguire è quello di evitare capi dal colore grigio chiaro soprattutto se si parla di tessuti come il cotone. Purtroppo, il grigio chiaro rende molto evidenti le macchie di sudore sotto le ascelle.

Nonostante sia un colore chiaro e perciò da scegliere di indossare durante l’estate, allo stesso tempo ha questa piccola pecca.

Perciò se abbiamo un appuntamento importante o un impegno di lavoro ricordiamoci di non scegliere magliette grigio chiaro quando fa molto caldo.