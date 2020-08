Il terribile effetto virus sul mercato del lavoro. Il tasso di assunzione è diminuito significativamente dall’inizio della crisi. Il suo picco si è avuto nel maggio 2020. La riduzione del tasso di assunzione in quel mese riflette un dato ben preciso. Che alcune di queste assunzioni si manifestano in base alle offerte di lavoro passate o tramite rinvii. Il che può contribuire a ridurre l’incertezza delle aziende durante il processo di assunzione. Tutto questo rivela la gravità dell’impatto della pandemia sul mercato del lavoro dell’area dell’euro.

I dati sui posti di lavoro sono diminuiti in modo significativo dall’inizio della crisi. E continuano a segnalare la debolezza della domanda di lavoro. I dati settoriali di Eurostat rivelano un calo generalizzato in tutti i settori dei cinque maggiori paesi dell’area euro. I suddetti settori comprendono oltre il 70% del numero totale delle variazioni di posti di lavoro.

Il terribile effetto virus sul mercato del lavoro

L’intensità dello shock è asimmetrica. Il calo del tasso di assunzione è stato ampiamente trasversale a tutti i settori. Ma alcuni settori sono più colpiti rispetto ad altri. Due casi polari di questa asimmetria sono il settore ricreativo e quello dei viaggi, e quello sanitario. Il primo è stato particolarmente colpito dalla crisi e dal lockdown. Il tasso di assunzione del settore a giugno 2020 è diminuito di anno in anno in media del 45,82% nei 5 maggiori paesi dell’area euro.

Il settore sanitario sembra essere relativamente più isolato dallo shock della crisi. Questo perché trainato in parte dalla crescente domanda di servizi sanitari per contenere la pandemia. Il tasso di disoccupazione dovrebbe aver raggiunto un picco intorno all’inizio di maggio 2020 al 9,5%. Ciò, ovviamente, a causa del forte calo delle assunzioni durante la crisi. La graduale normalizzazione di assunzioni suggerisce un aumento dei flussi in uscita dalla disoccupazione a maggio e giugno 2020. Ma con un tasso di disoccupazione ancora più elevato rispetto ai livelli precedenti la pandemia.

I governi dell’area dell’euro hanno attuato una serie di politiche per salvaguardare il mercato del lavoro durante la crisi. Politiche che stanno fermando il numero di licenziamenti permanenti. L’utilizzo dei dati sui posti di lavoro in entrata e in uscita dalla disoccupazione può essere utile. Può contribuire a migliorare la nostra comprensione dell’aggiustamento del mercato del lavoro. Nelle attuali circostanze senza precedenti, questi dati forniscono preziose intuizioni sul percorso verso la ripresa economica. Infatti, fanno luce sulle prestazioni asimmetriche tra i vari settori dell’economia. E consentono una comprensione più approfondita dei co-movimenti tra i principali settori di attività economica.

Riassumendo

I mercati del lavoro europei vivono un momento difficile. La disoccupazione è probabilmente destinata ad aumentare. Questo nonostante gli sforzi dei governi per ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro. In particolare, il tasso di disoccupazione nelle cinque maggiori economie dell’Eurozona sarebbe del 9,5%. Molto più alto del 7,4% delle statistiche ufficiali. Lo shock da coronavirus ha colpito maggiormente i settori manifatturiero, dei beni di consumo, dell’intrattenimento e dei viaggi. Assistenza sanitaria, finanza e IT si sono dimostrati più resistenti.