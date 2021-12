Il tentativo di lasciare la casa da parte di cani e gatti potrebbe essere segno di un pericolo che è meglio non sottovalutare 

Quando ci troviamo in una situazione di pericolo, i nostri animali domestici spesso lo percepiscono in anticipo e per questo tengono un comportamento diverso dal solito.

Oltre a farci compagnia e a tenerci su di morale, sono in grado di salvarci la vita grazie ai loro sensi che intercettano segnali che a noi non arrivano.

Per queste cose i cani e i gatti hanno una predisposizione innata.

Le scosse di terremoto sono fiutate in anticipo dai cani e dai gatti, il tentativo di lasciare la casa è segno di un pericolo che è meglio non sottovalutare

I nostri animali domestici hanno i sensi più sviluppati dei nostri.

I sensi e l’istinto li portano a percepire pericoli che noi non possiamo vedere. A differenza nostra però non sono in grado di controllare la loro reazione di fronte a queste situazioni.

Le scosse sismiche emanano onde elettromagnetiche che i cani e i gatti possono percepire con anticipo. Ciò spesso li porta ad avvisarci prima che qualcosa di brutto accada.

I cani riescono a percepire una scossa di terremoto con giorni di anticipo anche se l’epicentro è a una distanza considerevole.

I gatti hanno una grande capacità di sentire queste scosse ma con un lasso di tempo e una distanza inferiore rispetto a quella dei cani.

La nostra difficoltà sta nel capire le differenze tra un fastidio che provano normalmente o una paura che dipende da un evento traumatico che sta per accadere.

Gli ultrasuoni, il gas, i campi magnetici sono in movimento quando un terremoto si avvicina, i sensi dei cani e dei gatti sono in grado di intercettarli.

I comportamenti da osservare

I cani solitamente diventano irrequieti con qualche giorno di anticipo, guaiscono, cercano la nostra attenzione e non vogliono stare chiusi in casa.

I gatti invece soffiano come fanno di solito quando qualche altro animale li attacca. Miagolano continuamente e diventano aggressivi cercando spesso di scappare attraverso la finestra.

Il tentativo di lasciare la casa da parte di cani e gatti potrebbe essere segno di un pericolo che è meglio non sottovalutare.

Per comprendere meglio il comportamento dei nostri animali domestici basta studiare il loro modo di agire di fronte a un pericolo reale.

Un evento che per noi è pericoloso come affrontare un animale feroce viene percepito da loro in maniera contraria.

Qualcosa che per noi non rappresenta un rischio, come i fuochi d’artificio, per loro può diventare una vera tortura.

Il pericolo del terremoto smuove livelli sensoriali elevati. L’unico modo per capire quello che i cani e i gatti ci vogliono dire è non dare mai per scontato un loro comportamento insolito.