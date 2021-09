È da marzo che le quotazioni della società editoriale sono bloccate al rialzo dalla forte resistenza in area 0,53 euro. Questa prolungata frenata, però, non potrà non avere conseguenze sul futuro del titolo. Infatti, il tempo tempo passa e un forte movimento direzionale è in arrivo sulle azioni Il Sole 24 Ore. In casi come questo, quindi, è di fondamentale importanza non trovarsi dalla parte sbagliata per non subire forti perdite in conto capitale.

Come dicevamo è da marzo che il titolo è praticamente bloccato e anche i nostri indicatori sono in una posizione neutra. Basti pensare che da aprile in poi ci sono stati solo due segnali uno di vendita e uno in acquisto che si sono susseguiti a breve distanza, per il resto nulla.

La chiave di tutto, quindi, passa per la resistenza in area 0,53 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,604 euro. Gli obiettivi successivi sono indicati in figura e vedono la massima estensione del rialzo in area 0,838 euro. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbe scendere fino in area 0,45 euro dove passano i minimi recenti. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il fatturato della società nei prossimi esercizi è visto al rialzo. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Se, invece, si guarda alla valutazione sulla base dei multipli di mercato scopriamo che le azioni Il Sole 24 Ore sono fortemente sopravvalutate.

Il consenso medio sul titolo è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Il tempo passa e un forte movimento direzionale è in arrivo sulle azioni Il Sole 24 Ore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Il Sole 24 Ore (MIL:S24) ha chiuso la seduta del 31 agosto a quota 0,526 euro, in rialzo del 1,15% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

