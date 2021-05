La discesa sul titolo KI Group sembra non avere fine. Tuttavia il tempo passa e KI Group diventa sempre più interessante in ottica speculativa.

Come facciamo ad affermare ciò su di un titolo che negli ultimi tre anni ha perso oltre il 90% negli ultimi tre anni è attualmente capitalizza meno di 1 milione di euro?

Il motivo è molto semplice: le quotazioni stanno raggiungendo livelli che già in passato hanno costituito una solida base dalla quale ripartire. Sul grafico settimanale è molto evidente come in passato area 0,191 euro abbia costituito un trampolino di lancio dal quale ripartire per rimbalzi anche del 100%.

Per chi ama il brivido e in Borsa ama speculare, KI Group potrebbe rappresentare un ottimo titolo sul quale puntare. Ci sono, però, molti rischi. Il più importante è connesso alla bassa capitalizzazione e agli bassi scambi.

La capitalizzazione di KI Group e di poco inferiore al milione di euro e il controvalore scambiato giornalmente, media degli ultimi tre mesi, è inferiore ai 20.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali sia possibile far fare alle quotazioni grosse variazioni di prezzo.

Il consiglio, quindi, è non esporsi con grosse somme su questo titolo azionario.

Il tempo passa e KI Group diventa sempre più interessante in ottica speculativa: le indicazioni dell’analisi grafica

KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 3 maggio a 0,20 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

