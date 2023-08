Il telefono si surriscalda troppo? Ecco 3 rimedi veloci per raffreddarlo salvando batteria e prestazioni

A volte capita che, anche dopo un utilizzo minimo, il cellulare diventi un forno. Se succedesse spesso, potresti risolvere mettendoci mano. Vediamo cosa fare se il telefono si surriscalda troppo e come raffreddare la batteria in modo semplice e veloce.

Lo smartphone è un oggetto di cui ormai non possiamo più fare a meno. Le ore che lo teniamo in mano non si calcolano più, perché lo si usa per qualsiasi necessità. Anche per questo motivo, non è raro che si surriscaldi. Ciò si verifica soprattutto in estate, ma la colpa non sarebbe da imputare solo al caldo. Infatti, in agguato si potrebbero nascondere problematiche ben più gravi, che ne pregiudicherebbero il corretto funzionamento. Ecco di quali parliamo e come risolvere la situazione con pochi gesti.

Ecco perché il telefono si surriscalda troppo e cosa fare subito

Ci sono situazioni in cui è normale che lo smartphone si scaldi. Ci riferiamo a quando lo si usa per ore o mentre è in carica. In effetti, il problema potrebbe riguardare banalmente il modo in cui ce ne serviamo. Pensiamo alle app che lasciamo sempre aperte, o alla poca manutenzione svolta. Tuttavia, il calore prolungato o eccessivo potrebbe indicare la presenza di malware nel dispositivo. Per rilevarli sarà necessario eseguire una scansione.

In ogni caso, per abbassare la temperatura la prima azione da compiere è rimuovere la custodia. Fatto questo, bisognerà attivare la modalità aereo, che disattiva le funzioni più energivore. Infine, si dovrà portare lo smartphone all’ombra o trovare comunque un luogo riparato dai raggi solari. Scordati di metterlo in frigorifero: lascialo piuttosto davanti al ventilatore acceso.

3 soluzioni alla portata di tutti

Quando smanettiamo qua e là con il cellulare è facile tener aperte un sacco di applicazioni. Il problema è che con molti software in funzione il telefono si surriscalda troppo. Per questo, il primo tentativo da fare consiste nel chiudere ogni app che non si usa. Se ciò non dovesse bastare, si potrebbe ridurre l’esecuzione in background. Alcune applicazioni, infatti, lavorano e si aggiornano anche quando non le stai usando. Questo provoca inevitabilmente uno spreco di dati e batteria, oltre che un possibile surriscaldamento.

Puoi rimediare limitando semplicemente i dati in background. Per farlo vai in Impostazioni, tappa su Rete e Internet e poi su Utilizzo dati. Seleziona le app che consumano di più, quindi disattiva l’interruttore Dati in background. Infine, considera la possibile presenza di file spazzatura. I dati inutili provocano un dispendio maggiore in termini di batteria e mettono sotto sforzo il processore. In queste situazioni potresti pensare di installare un’app dedicata alla loro pulizia. Vai sullo store e scegli quella che, secondo te, è più idonea a migliorare le performance del tuo telefono.