Il telefono ci consente di sapere dove si trova o dove si reca spesso una persona senza che lei lo sappia controllando questa impostazione

Il telefono è uno strumento davvero potente. In un primo momento ha consentito alle persone lontane di raggiungersi in pochissimi istanti rivoluzionando il Mondo. In un secondo momento, da quando sono comparsi gli smartphone ed è stato possibile utilizzare internet direttamente dal cellulare, abbiamo assistito ad un’altra rivoluzione totale.

Al giorno d’oggi passiamo sempre più tempo con lo smartphone. Questo perché i nuovi telefoni hanno sempre più funzioni e capacità. Ci permettono di rimanere connessi con amici vicini e lontani tramite i social, di lavorare, di guardare video e film. Ci consentono di accedere ai servizi della banca, di pagare direttamente in negozio o di fare acquisiti. Esistono, inoltre, un’infinità di applicazioni che hanno le più disparate funzioni di supporto alla vita di tutti i giorni.

La rivoluzione di internet

Il telefono è, quindi, diventato un compagno davvero inseparabile per ognuno di noi. Ci accompagna in ogni luogo. Sia che usciamo cinque minuti di casa per acquistare il pane o il giornale, sia che partiamo per un lungo viaggio. In ogni caso, sicuramente, porteremo il nostro telefono. Questo grazie a tutte le funzioni che esso ci assicura. Se questi sono i molti lati postivi della nostra vita con lo smartphone, vi sono anche dei problemi. La simbiosi che sviluppiamo con questo apparecchio elettronico può creare problemi alla nostra privacy.

Infatti, il telefono consente di sapere dove si trova o dove si reca una persona, stando sempre nella sua tasca. Sfruttando la funzione di localizzazione, registra tutti gli spostamenti dell’utilizzatore. Questo, in realtà, dovrebbe servire a rendere la vita delle persone ancora più semplice. I dispositivi diventano sempre più intelligenti. È comune il caso in cui saliamo in macchina, il telefono si connette tramite bluetooth all’auto e subito ci chiede se vogliamo tornare a casa. Infatti, il telefono conosce la posizione della nostra casa. Conosce anche quella del lavoro, della palestra, e dei luoghi e degli amici che frequentiamo più assiduamente.

Il telefono ci consente di sapere dove si trova o dove si reca spesso una persona senza che lei lo sappia controllando questa impostazione

Non solo, registra anche tutti i luoghi in cui passiamo anche una sola volta. Molti, infatti, utilizzano quotidianamente il servizio di mappe per trovare anche un semplice negozio della propria città di cui non si conosce esattamente la posizione. Il navigatore del telefono funziona proprio geolocalizzandoci e registrando la nostra posizione. Queste, per altro, sono informazioni a cui anche terzi possono accedere. In particolare, nell’iPhone è facilissimo controllare tutti sia i posti in cui il proprietario è stato almeno una volta, sia quelli che frequenta più spesso.

Basta andare su Impostazioni, quindi cliccare su Privacy, successivamente su Localizzazione, poi servizi di sistema e infine selezionare posizioni frequenti. Questa impostazione, quindi, ci dirà tutto sui luoghi in cui è stato il proprietario del telefono. Non solo il luogo, ma anche l’ora ed il giorno. Dunque, sotto la maschera di una semplificazione della nostra vita, la geolocalizzazione potrebbe diventare uno strumento davvero pericoloso per la nostra privacy. Per evitare che il telefono continui a registrare questi dati sarà sufficiente disattivare il servizio di posizioni frequenti. In modo da evitare che dei ficcanaso, che si impossessano del nostro telefono, possano vedere e conoscere tutti i nostri spostamenti.