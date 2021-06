Il tè caldo d’estate rinfresca fa bene alla salute e ci rende simpatici

Potrebbe sembrare un paradosso. Non fa sicuramente parte della nostra cultura l’usanza di bere bevande calde in qualsiasi stagione. Anche in piena estate. Eppure non è così per le quelle orientali, che da sempre hanno combattuto il caldo proprio bevendo una buona tazza di tè fumante. Pensiamo ai beduini nel deserto. Oppure alla millenaria tradizione olistica cinese che addirittura vieta l’assunzione di bevande fredde poiché ritenute nocive per stomaco e milza. Eppure oggi anche la medicina occidentale deve dare ragione a tali abitudini.

Il tè caldo anche d’estate rinfresca fa bene alla salute e ci rende simpatici

I più comuni benefici che sia hanno bevendo tè caldo d’estate sono abbastanza noti, ma vediamoli nello specifico:

l’acqua calda aumenta la temperatura corporea minimizzando il divario con quella esterna. I vasi sanguigni si dilatano liberando con più facilità calore. Il nostro corpo sarà più caldo della temperatura esterna e questo ci donerà una sensazione di refrigerio;

questo processo ci permette di sudare. Così facendo espelleremo le tossine. Cedere umidità all’ambiente esterno da una sensazione di freschezza;

bere tè caldo ai pasti permette di assimilare meglio i nutrimenti, combattere la ritenzione idrica e consumare più calorie.

Le scoperte della medicina occidentale

I ricercatori della Brown University guidati dalla dott.ssa Connie Wu, hanno condotto interessantissimi studi che mettono in relazione l’assunzione del tè con l’incidenza del rischio di sviluppare il glaucoma. In attesa di ulteriori studi e conferme, riportiamo i loro risultati. I test sono stati condotti su un campione di 1678 persone per 12 mesi. Dai risultati è emerso che chi fra loro assumeva almeno una tazza di tè caldo al giorno, riduce del 74% il rischio di sviluppare il glaucoma. I ricercatori hanno ipotizzato che il merito fosse dell’alto contenuto di flavonoidi nel tè caldo e in generale negli infusi di origine vegetale.

È assai noto che i flavonoidi hanno molteplici proprietà benefiche. Infatti sono potenti antiossidanti, antinfiammatori e neuro protettori. Aiutano nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, del diabete e appunto nello specifico nella prevenzione del glaucoma.

Come mai non si è ottenuto lo stesso risultato con l’assunzione del tè freddo? Probabilmente è dovuto al fatto che nelle bevande fredde la percentuale di flavonoidi è molto inferiore.

Ecco perché bere tè caldo ci rende più simpatici

Altri studiosi, questa volta dell’Università del Colorado, hanno fatto un’altra singolare scoperta. Ai soggetti coinvolti nel loro esperimento, è stato chiesto di esprimere un giudizio su uno sconosciuto posto di fronte a loro. Ebbene, coloro che avevano assunto la bevanda calda, davano risposte più cordiali, benevole e simpatiche. Di genere opposto, tutti coloro che avevano bevuto caffè freddo. La spiegazione è data dal fatto che il calore aveva stimolato l’insula, la sfera del nostro cervello dedita all’emotività. Abbiamo scoperto perché il tè caldo d’estate rinfresca fa bene alla salute e ci rende più simpatici.