Sono passati ben sei anni dal suo ultimo album di inediti. Il 24 settembre Carmen Consoli tornerà a deliziare i suoi innumerevoli fan con un nuovo album dal titolo emblematico “Volevo fare la rockstar”. La cantautrice siciliana, che ha appena festeggiato i venticinque anni di carriera, non dava alla luce un lavoro inedito dal 2015.

Il nuovo progetto discografico ha avuto bisogno di molto tempo per essere realizzato. Tempo per studiare, per capire, per cercare di dare forma ad atmosfere nuove. L’anticipazione del suo nuovo singolo, uscito il 3 settembre, dal titolo “Una domenica al mare”, ha ritrovato una Consoli sempre di qualità. Nel video che ha introdotto il nuovo album, appare anche il figlio, nato otto fa grazie alla fecondazione assistita.

Una scelta che suscitò molto clamore, per il fatto di aver deciso di rivolgersi a questa pratica, ancora vietata in Italia alle donne single. Il bambino, di nome Carlo Giuseppe, è il protagonista del nuovo video, insieme al ricordo dell’amato padre, di cui il figlio ha ereditato il nome. Una Consoli indubbiamente cambiata dopo la gravidanza, con un percorso lungo due anni, prima di decidere di fare una scelta comunque coraggiosa.

Il tanto atteso ritorno di una grande cantante italiana dopo sei anni di silenzio

Cosa aspettarsi da questo nuovo album di inediti, da una delle voci più belle della musica italiana? Innanzitutto, partendo dalla copertina del cd, troviamo una Carmen bambina sui banchi di scuola. Ha una penna in mano e un quaderno scritto in maniera fitta da un lato con una pagina vuota dall’altro. Una bambina, quindi, che ha realizzato il suo sogno. Concetto apparentemente semplice, se legato al titolo del lavoro, ma sicuramente da approfondire all’interno dell’album la cui track list non è ancora stata svelata.

Carmen Consoli tra le uscite più attese dell’autunno

Nel singolo “Una domenica al mare”, c’è spazio per il ricordo del padre, per quello della sua amata Sicilia, per l’arrivo del figlio. Con un occhio malinconico verso il futuro, con un presente che brucia tutto in fretta, in cui non c’è più tempo di fermarsi a pensare. Un accenno alle problematiche ambientali e la speranza di un futuro migliore per il suo bambino. Un album che potrebbe riassumere venticinque anni di carriera in cui Carmen ha guadagnato consensi in ogni parte del mondo. Una donna realizzata in piena maturità che analizza, con occhio critico, la realtà in cui sta vivendo.

E chissà che non ci sia anche un ricordo di Franco Battiato, sempre grande fonte di ispirazione per la cantautrice catanese. Ancora un po’ di giorni e il mistero sarà svelato. Tuttavia si può già affermare che il tanto atteso ritorno di una grande cantante italiana dopo sei anni di silenzio sarà sicuramente un successo.