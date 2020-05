Molti si stanno chiedendo se il talco è veramente pericoloso. Il motivo del ritiro dal commercio americano e canadese del talco per bambini sta generando un dibattito sul web. La Johnson & Johnson che produce quel prodotto ha rilevato un calo di vendite ed ha annunciato lo stop alla commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte.

Fortunatamente il detto “ogni mondo è paese” in questo caso non ha la sua efficacia.

Le vendite dei prodotti contenenti talco in tutte le altre parti del mondo proseguono a ritmi accettabili e la domanda da parte dei consumatori è ancora alta.

Cosa è successo in Usa e Canada

Il calo di vendite del talco è dovuto anche ad azioni giudiziarie che si stanno susseguendo. Il prodotto che viene usato sulla pelle dei bambini è finito al centro di cause giudiziarie, circa 16mila, per una possibile pericolosità alla salute.

Si accusa il talco di essere cancerogeno per la presenza di amianto. Sono in corso varie cause e la Johnson&Johnson è stata chiamata a risarcire oltre venti donne per 4,7 miliardi di dollari. Non c’è ancora la sentenza definitiva ma l’accusa delle donne è di aver contratto il cancro alle ovaie a seguito dell’utilizzazione del talco.

Cosa è successo nel frattempo

La Food and Drug Administration un anno fa ha obbligato l’azienda a ritirare dal mercato oltre 30mila prodotti a base di talco.

Nell’incertezza sulla bontà del prodotto, i consumatori hanno preferito non acquistarlo più come una volta.

Intorno al talco aleggiano i dubbi sull’effettiva sicurezza del prodotto. I consumatori americani e canadesi hanno preferito usare meno talco Johnson&Johnson per la cura della persona.

La difesa di Johnson & Johnson

L’azienda si sente sicura. Studi scientifici decennali hanno sempre rassicurato sulla sicurezza del prodotto. L’azienda ritiene che il declino della vendita è dovuto ai cambiamenti delle abitudini dei consumatori alimentato dalla disinformazione sulla sicurezza del prodotto. Se il talco è veramente pericoloso si saprà dopo approfonditi studi in corso.