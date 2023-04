Il taglio di capelli più cool della primavera l’ha sfoggiato Serena Rossi ed è facilissimo da gestire

Per molte donne la primavera è sinonimo di cambio look. In fatto di capelli, l’attrice Serena Rossi fa da apripista per un taglio semplice che sta bene a tutte. Un taglio facile da gestire che si può portare in maniera composta e più sbarazzina. Leggi per scoprire di quale taglio si tratta.

I cambi di stagione mettono voglia di cambiamenti. L’arrivo della primavera ancora di più. Saranno le giornate più lunghe e miti, ma si ha voglia di uscire dal freddo grigiore invernale in tutti i sensi. Non è quindi un caso che, proprio col sopraggiungere della primavera, si rinnovi il guardaroba e si dia una rinfrescata al proprio look, rinnovandolo. In fatto di capelli, ci sono donne che restano fedeli per anni ad un certo taglio e colore. Altre invece si divertono a giocare con le loro capigliature.

Ecco qual è il taglio di capelli più cool della primavera

Ormai da svariate stagioni sentiamo sempre parlare di pixie cut. Ma ora le cose stanno cambiando. Di recente, l’attrice Serena Rossi ha sfoggiato un caschetto mosso di lunghezza media e tutte lo stanno già chiedendo al parrucchiere di fiducia. Chiamato anche long bob, il caschetto medio lungo è un taglio classico.

Non si tratta quindi di una novità stilistica, ma piuttosto di un felice revival. Indicato per le donne di ogni età, costituisce il compromesso ideale che coniuga praticità e femminilità, così come pure classicità e modernità. A conferire un determinato stile a questo taglio, infatti, è il modo in cui lo si porta.

Consigli di styling

Ora che abbiamo svelato quale sarebbe il taglio di capelli più cool della primavera, vediamo alcune idee su come portarlo. Coi capelli lisci, pettinato in maniera ordinata e disciplinata, regala un look elegante e raffinato, che fa molto ragazza o signora “per bene”.

Le onde morbide, proprio come l’ha sfoggiato Serena Rossi, creano volume e dinamicità. Conferiscono fascino e sensualità, con un pizzico di brio giovanile. Tra l’altro, essendo un taglio alla pari, è molto facile da gestire.

Come creare le onde ai capelli lisci

Il caschetto mosso alla moda è caratterizzato da onde leggere, effetto molto naturale. Facili quindi da ricreare anche se si hanno i capelli lisci. Vediamo come fare. Partendo dai capelli asciutti, spruzzare sui capelli un termo protettore e un texturizzante. Dopodiché passare la piastra ruotandola verso la parte interna del volto in modo da creare l’effetto onda. Bisogna lavorare ciocche non troppo piccole e lasciare le punte libere. Così facendo l’effetto finale sarà oltremodo naturale.

In alternativa, dopo lo shampoo e coi capelli ancora umidi, prendere delle ciocche piuttosto consistenti, arrotolarle grossolanamente con le dita e fissarle con dei becchi d’oca. Lasciare in posa una notte intera e l’indomani mattina togliere le mollettine e scuotere la chioma a testa in giù. Anche con questo metodo, decisamente più facile e meno impegnativo, l’effetto beach waves naturali è assicurato!