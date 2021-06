È da più di 3000 anni che consumiamo questo preziosissimo alimento. Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, viene ampiamente utilizzato in cucina, nella medicina e nella cosmetica. Stiamo parlando del cacao. Questo prezioso alimento è ottenuto dai semi della Theobroma cacao, pianta diffusissima in tutto il sud America ma anche Africa e Asia. Le fave, inizialmente dal sapore amaro e inodori, vengono essiccate e successivamente tostate. È solo allora che acquisiscono il profumo e il sapore che tutti conosciamo.

Il superfood più amato migliora la memoria e una ricetta per stimolare l’apprendimento

Si parla spesso delle sue proprietà benefiche. È un ottimo antinfiammatorio, antiossidante e stimolante. È ricco di carboidrati, proteine, vitamine e sali minerali quali magnesio, potassio, ferro e fosforo. Ma anche di flavonoidi e alcaloidi.

L’aspetto forse meno conosciuto delle sue proprietà è il modo in cui tutte queste sostanze benefiche agiscano in sinergia, andando così a migliorare la funzionalità del sistema cardiocircolatorio. Contribuiscono ad abbassare la pressione sanguigna, migliorano la fluidità del sangue e l’elasticità dei vasi. Insieme all’azione della teobromina portano enormi vantaggi anche per il sistema nervoso. Ne sono influenzate pertanto le capacità cognitive, infatti aiutano a migliorare la concentrazione e la memoria. Proprio di questo si sono occupati i ricercatoti della Columbia University e della New York University. Il loro studio ha accertato come i flavonoidi, soprattutto nei soggetti più anziani, possano migliorare le prestazioni della memoria.

Il test

Il loro esperimento è durato 10 settimane su 211 soggetti fra i 50 e i75 anni. Si è evidenziato come assumere 770 mg di flavonoli del cacao migliorasse i test di apprendimento. L’azione dei principi attivi si svolge sull’ippocampo, zona del cervello in cui ha sede la memoria a breve e lungo termine. Pertanto l’assunzione del cacao contribuirebbe a ritardare il naturale invecchiamento del cervello.

Inoltre può essere utile assumere del cacao quando si deve affrontare un’intensa attività mentale, come avviene per lo studio. Oppure quando si sta smettendo di fumare o si sta affrontando una dieta, aiuta la mente a sopportare lo stress e la drastica diminuzione di apporto calorico.

Il suggerimento utile per una ricetta salata

Abbiamo visto come il superfood più amato migliora la memoria e una ricetta per stimolare l’apprendimento.

Se ci piace fare la pasta in casa, basterà togliere un pochino del quantitativo di farina e sostituirlo con la polvere di cacao amaro, meglio se bio. Il condimento ideale per questa pasta è una fonduta di gorgonzola e salsiccia sbriciolata in padella. Una ricetta da leccarsi i baffi e un modo insolito per mangiare cacao.