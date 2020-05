Sono in molti a chiedersi come funziona il Superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia. Con la pubblicazione del decreto Rilancio nella Gazzetta Ufficiale ( sono ora delineati con chiarezza i contorni del bonus. Il Superbonus darà infatti la possibilità di ottenere una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per i lavori che verranno effettuati su condomini ed edifici. La norma, che prenderà il via il 1º luglio, permetterà, oltre alla detrazione in dichiarazione dei redditi, anche di cedere il credito o uno sconto in fattura. La cessione del credito, inoltre, sarà prevista anche per altre agevolazioni fiscali previste per l’emergenza sanitaria: ad essere coinvolti, i crediti di imposta sull’affitto di commercianti e le opere di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Superbonus 110%: chi coinvolge

Come funziona il Superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia? L’idea alla base è molto semplice. Il bonus riguarderà infatti i lavori di ristrutturazione edilizia avvenuti nel 2020. Sarà poi esteso a tutti i lavori che si terranno nel 2021.

Si tratta di lavori di manutenzione sulle parti comuni di edifici condominiali. Sono compresi quelli con scopi di potenziamento energetico e riduzione di rischio sismico. Si potrà usufruire del bonus anche per installare impianti fotovoltaici o restaurare la facciata degli edifici. I lavori che in questo momento hanno diritto alla detrazione del 110% sono ammessi nei condomini anche per le seconde case. Sono escluse, però, le villette unifamiliari.

Come si potrà avere il bonus?

La detrazione del 110% per il Superbonus può essere fruita in dichiarazione dei redditi in 5 rate annuali di pari importo. Altrimenti, potrete accedere a una cessione di credito o uno sconto in fattura da parte dei fornitori, per usufruire immediatamente dello sconto fiscale. Gli stessi fornitori avranno poi la possibilità di cedere il credito alle banche o agli intermedi finanziari.

Perché il bonus sia totalmente operativo, sarà necessario attendere i decreti attuativi. Ma ora che sapete come funziona, basterà solo aspettare l’inizio del decreto e nel frattempo, vedere se i lavori che avete in mente di fare corrispondono a quelli che vi abbiamo appena elencato!