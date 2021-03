Quando si parla di Como e della sua cucina le immagini si perdono in piccoli ristanti vista lago. Menù a base di pesce, risotti e formaggi. La varietà culinaria è accompagnata dalla bontà che contraddistingue tutte le città italiane di storia e tradizione.

Molte di queste ricette arrivano dalla tradizione popolare, piatti che venivano considerati “poveri”. Sia per il costo basso gli ingredienti utilizzati, sia per la semplicità delle preparazioni.

Da questa tradizione arriva anche la cutizza o cotizza, un dolce fritto nell’olio che può avere anche una versione salata.

Il super dolce comasco facile da preparare: la cutizza

Gli ingredienti per preparalo sono davvero semplici e probabilmente si hanno già in casa:

2 uova

1 bicchiere di latte

2 cucchiai di farina

1 cucchiaio di zucchero (più zucchero per spolverizzarla alla fine)

1 pizzico di sale

Scorza di un limone

Olio per friggere

In una ciotola mettere tutti gli ingredienti insieme e sbatterli a mano con una frusta. È bene amalgamarli tutti, e facendo questo procedimento a mano la consistenza risulterà migliore.

Dopodiché scaldare qualche cucchiaio di olio di girasole (oppure qualsiasi altro olio per frittura) e versare il composto. La cottura è simile a quella di una frittata. Far dorare una parte per qualche minuto e poi capovolgerla e fare lo stesso dall’altra.

Per questo passaggio ci si può aiutare con un piatto oppure utilizzando le classiche padelle doppie da frittata.

Una volta cotta da entrambi i lati si trasferisce su un piatto con carta assorbente. In modo che l’olio in eccesso della frittura venga assorbito.

Spolverizzata con un po’ di zucchero semolato è mangiata calda riempirà le papille gustative di gioia!

La cutizza, il super dolce comasco facile da preparare anche in versione salata

Per rendere questo super dolce un piatto salato basta modificare gli ingredienti. Innanzitutto bisogna togliere lo zucchero, sia nell’impasto che per spolverizzare il piatto una volta concluso.

Poi si passa all’aggiunta di ingredienti per insaporirlo e renderlo sapido. Si può usare semplicemente del formaggio come il grana padano. Aggiungere delle spezie come lo zenzero o del pepe. Oppure renderlo decisamente più forte con delle gocce di vino o del piccante.

Anche la versione dolce può essere leggermente modificata in base ai propri gusti. Aggiungere della cannella o della scorza di arancia cambia subito il sapore rendendolo più affine al proprio gusto personale.