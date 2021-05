La bontà non richiede sempre molto tempo e complesse abilità.

Spesso il segreto sta nella semplicità.

È il caso di questa fantastica ricetta, perfetta per ogni stagione e per ogni occasione.

L’importante è procurarsi una buona passata di pomodoro, magari biologico.

Il resto vien da sé.

Non serve neppure cuocerlo!

L’unico strumento che occorre avere è il frullatore ad immersione.

Ecco il sugo di pomodoro più veloce che ci sia, senza cottura, delizioso e pronto in un minuto.

Ingredienti per condire 500 grammi di pasta

a) 750 grammi di passata di pomodoro;

b) uno spicchio di aglio;

c)100 grammi di parmigiano o pecorino grattugiato;

d) un cucchiaio di olio extravergine di oliva;

e) ciuffo di basilico fresco o prezzemolo fresco;

f) sale q.b.;

g) pepe nero q.b.

Procedimento

Prendere un contenitore abbastanza capiente e tubolare, adatto al frullatore ad immersione.

Versare tutti gli ingredienti nel recipiente e frullare, fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.

Finito!

Ci vuole esattamente un minuto.

Il risultato è sorprendente.

Questo sugo a crudo permette di gustare a pieno tutta la freschezza del pomodoro e di tutti gli altri ingredienti.

Si può aggiungere alla pasta, quando la si manteca, con un po’ d’acqua di cottura e un filo d’olio, oppure lo si può aggiungere direttamente nella pentola.

È ottimo anche per condire la pasta fredda, magari arricchendo il tutto con dei cubetti di formaggio e qualche sottolio.

Precisazioni

Il più importante vantaggio di questa ricetta, oltre all’incredibile risparmio di tempo, è il benessere.

Mangiare le verdure a crudo, è il miglior modo per assorbirne tutte le sostanze nutritive.

Questo sugo è un vero e proprio toccasana per la salute, contenendo alimenti altamente benefici come l’aglio crudo.

Chi non ama l’aglio crudo, o non lo digerisce bene, non si spaventi.

Innanzitutto, la presenza del basilico aiuta la digestione, inoltre un solo spicchio su una bottiglia di passata, praticamente non si sente. Il suo scopo è quello di conferire una leggera piccantezza ed esaltare il sapore complessivo.

Quindi ecco la svolta per un pasto gustoso ed istantaneo: il sugo di pomodoro più veloce che ci sia, senza cottura, delizioso e pronto in un minuto.