Il sugo dell’estate è velocissimo da preparare e ci darà una pasta fresca ma saporita e senza pomodoro

I sughi estivi devono seguire due regole principali. La prima riguarda la loro freschezza, perché con le alte temperature il nostro appetito cambia e abbiamo voglia di rinfrescarci. La seconda invece è la facilità e la velocità di esecuzione. Infatti, non vogliamo passare troppo tempo in cucina d’estate proprio perché fa caldo e comunque perché in questa stagione preferiamo fare molte altre cose. Velocità e facilità, però, non vogliono necessariamente dire che dobbiamo usare pochi ingredienti.

Certo, in Italia abbiamo tantissime ricette che prevedono l’uso anche di soli tre ingredienti. Alcune diventano veri e propri piatti nazionali conosciuti in tutto il Mondo, come gli spaghetti al pomodoro e basilico. Tuttavia, se vogliamo dare quella complessità al piatto che ci piace tanto, dobbiamo necessariamente usare qualche ingrediente in più del solito. Infatti, il sugo dell’estate è velocissimo da preparare, ma richiede concentrazione e tecnica.

Ingredienti

Occorreranno:

200 g di zucchine;

30 g di Parmigiano Reggiano da grattugiare;

3 o 4 fiori di zucchina;

olio extravergine di oliva;

40 g di pinoli;

10 g di basilico fresco;

scorza di limone;

30 g di Pecorino Romano da grattugiare;

sale e pepe.

Preparazione

La ricetta sembra molto quella del classico pesto di zucchine, ma ci sono due ingredienti in più che riescono a renderla molto fresca e appetitosa. In primo luogo dobbiamo lavare per bene le zucchine, tagliando entrambe le loro estremità. Prendiamo una grattugia e, usando i suoi fori più larghi, sminuzziamole. Ora, prendiamo le nostre zucchine sminuzzate e mettiamole in un colino, saliamole e facciamo riposare per una decina di minuti. Devono infatti perdere tutta l’acqua in eccesso, che altrimenti renderebbe il nostro sugo eccessivamente liquido. Passato questo tempo, versiamole nel mixer con i pinoli, la scorza di limone, che avremo creato grattugiando leggermente il limone, e le foglie di basilico. A questo punto, aggiungiamo anche il Parmigiano grattugiato, il Pecorino Romano e dell’olio extra vergine di oliva.

Il sugo dell’estate è velocissimo da preparare e ci darà una pasta fresca ma saporita e senza pomodoro

Azioniamo il mixer per qualche secondo e poi aggiungiamo l’altra parte dell’olio fino a quando non otteniamo una crema molto omogenea. Prendiamo ora i nostri fiori di zucchina e impaniamoli in una pastella molto leggera. Andiamo a friggerli per pochi istanti e poi serviamo una qualsiasi pasta corta con questo pesto e i fiori di zucchina fritti. Per questa preparazione consigliamo l’abbinamento con un vino del vitigno Sauvignon, che sia francese che italiano.

