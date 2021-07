Il Lago di Garda oltre ad essere il lago più grande d’Italia offre una moltitudine di svariate attrazioni. Per questo costituisce una meta turistica che attrae anche tanti turisti stranieri, tedeschi in primis.

Si possono visitare cittadine eleganti e borghi deliziosi, farsi coccolare in spa di lusso o divertirsi in uno dei tanti parchi a tema della zona. Non dimentichiamo infine la possibilità di fare vita da spiaggia. La modaiola Giamaica beach non ha nulla da invidiare alle spiagge caraibiche!

Ma non è ancora finita. Sul Lago di Garda si trovano anche luoghi davvero molto suggestivi da visitare come il Vittoriale degli Italiani dove visse Gabriele D’Annunzio e gli esotici Giardini Heller. Ed oggi stiamo per scoprire un’altra perla gardesana.

Il suggestivo Santuario incastonato nella roccia noto a pochi e assolutamente da visitare

A Ferrara di Monte Baldo (VR) e più precisamente in località Spiazzi, si trova il Santuario della Madonna della Corona.

La particolarità del complesso è di trovarsi esattamente a metà della parete rocciosa del Monte Baldo, ad un’altezza di circa 775 metri.

Una chiesetta con annesso santuario letteralmente incastonati nella roccia. Due pareti, e per la precisione quella sinistra e quella con l’abside, sono formate dalla stessa roccia viva.

Uno spettacolo davvero impressionante. Una sorta di opera d’arte tra ingegno umano e natura che lascia senza fiato.

Da sempre meta di pellegrinaggio, al Santuario della Madonna della Corona si arriva a piedi. Un tempo l’unica strada era il Sentiero della Speranza che partiva da Brentino Belluno e attraversava un bosco. Il percorso richiedeva 2 ore e mezzo di cammino con un dislivello di 600 metri circa e più di 1.500 gradini.

Oggi esiste un percorso più comodo anche perché il luogo è meta non solo di pellegrini e fedeli ma ormai anche, e soprattutto, di turisti. Si parte da Spiazzi e il tragitto è lungo appena 500 metri.

Da qualunque strada vi si arrivi, il suggestivo Santuario incastonato nella roccia noto a pochi e assolutamente da visitare è un colpo d’occhio mozzafiato. Sembra quasi sospeso in aria tra la roccia della montagna e la terrazza panoramica a strapiombo che si erge ad un’altezza di quasi 800 metri.