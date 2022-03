Come scritto su queste pagine da diversi mesi, l’attuale ciclo economico mondiale vede la possibilità di ulteriori margini di miglioramenti. In contesti del genere, la domanda di beni e servizi, dovrebbe continuare ad aumentare e questo portare a un aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse.

Le materie prime in questo scenario dovrebbero vedere i loro prezzi salire, e tralasciando il natural gas e il petrolio, i cui movimenti di brevissimo sono legati a quello che accade in Ucraina, al momento non possiamo che confermare questo scenario di ulteriore miglioramento.

Come già scritto ad inizio anno, il succo d’arancia potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo, anzi i prezzi potrebbero essere vicini a un’accelerazione.

Procediamo per gradi.

Partendo dai prezzi attuali, andremo a definire la mappa per proiettare poi lo scenario che riteniamo più probabile per il breve e il medio lungo termine.

Il future del succo di arancia, oggi è in rialzo del 2,24% e si porta a 149,63.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 133,90 ed il massimo a 165,34.

Il succo d’arancia potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo. I livelli per cavalcare il trend

Fra il maggio e il novembre dello scorso anno, si è formato un doppio minimo con obiettivo in area 155 /160. Questo target di prezzo è stato raggiunto proprio in questo trimestre, per poi lasciare spazio a un successivo ritracciamento.

Cosa attendere da ora in poi?

Lungo termine

Il recente minimo di 133,90 dovrebbe rappresentare il bottom annuale e l’abbrivio di un forte rialzo che potrebbe durare alcuni anni.

Breve termine

Fino a quando non si assisterà a una chiusura mensile inferiore a 135,25, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 165,34 e poi 182.

I nostri calcoli statistici ci fanno ritenere che questa materia prima possa dare molte soddisfazioni a coloro che punteranno sul rialzo dei prezzi.