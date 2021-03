È arrivato quel momento dell’anno in cui tantissime persone cominciano a guardarsi allo specchio con un occhio diverso. Con l’estate ormai non più così lontana è un pensiero diffuso quello di cominciare a lavorare al fine di essere pronti per la prova costume. Che sia perdere qualche chilo in eccesso o rafforzare la massa muscolare, il primo passo da fare è quello di concentrarsi sull’alimentazione. Solamente partendo dalla tavola infatti avremo un’ottima chance di ottenere i risultati sperati.

Non poco, ma sano

Seguire una dieta alimentare sana per molti sembra essere un compito troppo difficile da portare a termine. Questo perché sono convinti che stare attenti al cibo vuol dire mangiare poco e morire costantemente di fame. In realtà non è così, anzi. Infatti tutto sta nella scelta degli alimenti e nella sostituzione di cibi grassi con cibi più magri. In questo modo non solo potremo mangiare a sufficienza, ma riusciremo anche a concederci degli sfizi più volte durante la settimana. A questo proposito tra poco presenteremo il sostituto del burro che sta facendo impazzire tutti per la sua bontà e leggerezza.

Una fantastica alternativa

Come abbiamo detto dunque ciò che farà veramente la differenza nella nostra dieta sarà la sostituzione di alcuni alimenti. In questo modo potremo continuare a preparare ottime ricette senza dover interrompere il regime alimentare che ci siamo prefissati di seguire. Per questo oggi andremo a svelare come cucinare ottimi piatti, sia dolci che salati, servendosi di una fantastica alternativa al burro. Infatti ecco il sostituto del burro che sta facendo impazzire tutti per la sua bontà e leggerezza. Non tutti forse ne sono a conoscenza ma possiamo utilizzare la frutta secca, in particolare le nocciole, per creare una crema ottima per la preparazione di dessert, e non solo.

Il procedimento è semplicissimo. Infatti dovremo solamente tostare per bene le nocciole per poi inserirle in un mixer e frullarle. Volendo possiamo aggiungere anche qualche goccia di olio extravergine, ma senza esagerare. Ed ecco che potremo inserire la crema di nocciole, al posto del burro, in ricette di torte salate, ciambelloni e biscotti. Inoltre non ci sono conversioni da dover fare, se la ricetta ci chiede cento grammi di burro utilizziamo tranquillamente cento grammi di crema di nocciole. In questo modo i piatti che andremo a cucinare e a mangiare saranno più magri e salutari, in linea con gli obbiettivi che ci siamo prefissati nella dieta. Ecco dunque il sostituto del burro che sta facendo impazzire tutti per la sua bontà e leggerezza.