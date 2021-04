Esiste un utilizzo sorprendente che nessuno immagina dei fiori di lavanda per realizzare una ricetta molto originale che farà impazzire tutti. Si stratta di un dolce molto raffinato e goloso, dal profumo intenso di lavanda con una preparazione facile e veloce.

Sono i deliziosi macarons alla lavanda, dei dolcetti molto saporiti di farina di mandorle, uovo, zucchero e boccioli di lavanda. La farcitura può essere fatta anche solo di semplice panna o crema al cioccolato che si sposa benissimo con il sapore delicato delle cialde.

Ingredienti per circa 20 dolcetti

2 cucchiaini di boccioli di lavanda essiccati

4 bicchieri di farina di mandorle

2 bicchieri di zucchero a velo

un pizzico di sale

2 albumi d’uovo

Per la crema

1 bicchiere di zucchero a velo

3 cucchiai di miele

mezzo bicchiere di burro o crema al formaggio

Il sorprendente utilizzo della lavanda per una ricetta originale che farà impazzire tutti. Preparazione

Iniziare il procedimento versando lo zucchero a velo e i boccioli di lavanda in un frullatore. Frullare per bene i due ingredienti e aggiungere la farina di mandorle e continuare ancora per qualche minuto fino a che gli ingredienti non saranno ben frullati.

Da parte, prendere gli albumi d’uovo con un pizzico di sale e montarli per qualche minuto con l’aiuto delle fruste elettriche, aggiungendo lo zucchero e montandoli a neve. Infine prendere il composto precedentemente frullato, versarlo negli albumi e zucchero montati a neve. Con l’aiuto di una spatola in silicone amalgamare il composto dal basso verso l’alto con cura, per non far smontare le uova.

L’impasto per le cialde dei macarons è pronto e può essere inserito in una sac à poche per creare le classiche forme discoidali della dimensione classica. Preparare le forme delle cialde direttamente su una teglia foderata di carta da forno ed infornare per circa 15 minuti a 150°C.

Mentre si attende la cottura delle cialde, si può passare alla preparazione della crema. Con l’aiuto delle fruste elettriche miscelare il burro con lo zucchero e il miele. Dopo qualche minuto, quando tutti gli ingredienti saranno ben miscelati la crema sarà pronta. Quando le cialde saranno ben cotte e ben raffreddate, si potrà passare alla farcitura.