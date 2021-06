Il massiccio utilizzo di gel igienizzanti per mani nell’ultimo anno e mezzo, ha l’aumentare di dermatiti e arrossamenti della pelle. Ma anche i normali detersivi e prodotti per l’igiene domestica contribuiscono a sensibilizzare e irritare la pelle. Gli agenti chimici aggressivi possono favorire l’insorgenza di arrossamenti, screpolature e perfino micro tagli ed escoriazioni. Sarà utile consultare il medico curante per accertarsi di non aver sviluppato un’allergia a qualche loro componente. Se così non fosse, bisognerà adottare alcune strategie per diminuire il più possibile il contatto con tali sostanze.

Indossare guanti protettivi per esempio, è sicuramente la soluzione migliore. Soprattutto in casa. Dopodiché bisognerà agire con prodotti naturali per ristabilire l’equilibrio e il benessere della nostra pelle.

Il sorprendente rimedio naturale per mani screpolate che si spaccano per colpa dell’igienizzante

Il rimedio del tutto naturale per una moltitudine di fastidi ci viene dall’erba di San Giovanni. È in fioritura a fine giugno e dai suoi fiori si estrae un olio dalle incredibili proprietà benefiche. L’olio di iperico. In un interessante articolo pubblicato qui si potranno trovare preziosi suggerimenti su come prepararlo in casa.

La sua straordinarietà risiede nel fatto che concentra in sé, non uno ma molteplici principi attivi quali:

ipericina;

flavonoidi;

tannini;

floroglucinolici.

È la loro azione combinata a conferire a quest’olio sorprendenti capacità curative.

Le proprietà dell’olio di iperico

Come qualsiasi olio, è particolarmente efficace se viene massaggiato. Stimolando la circolazione sanguigna, i pori e i capillari, l’assorbimento sarà più efficace e più rapido. Si consiglia di usarlo di sera poiché l’unica controindicazione nota, è la sua capacità di amplificare gli effetti dei raggi solari. Pertanto non esporsi al sole dopo averlo applicato soprattutto se si ha la pelle molto chiara o con efelidi. Di seguito un breve elenco delle sue proprietà:

lenisce e idrata la pelle;

è antiossidante;

è un efficace antirughe;

purifica la pelle;

è antimicrobico;

ha capacità rigeneranti del derma.

Grazie a questa sua ultima capacità è utilissimo per lenire le screpolature delle mani. Inoltre le proprietà antinfiammatorie leniranno gli arrossamenti e le eventuali infezioni batteriche. Questo è il sorprendente rimedio naturale per mani screpolate che si spaccano per colpa dell’igienizzante.

In pochi sanno che può essere usato anche in questo modo

Non tutti sanno che è efficacissimo anche sui capelli. Li renderà lucenti e setosi se applicato dopo lo shampoo. Le stesse capacità riparatrici si evidenziano anche se applicato e massaggiato sulle unghie. Insomma un dono prezioso della natura per il nostro benessere.