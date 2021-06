L’abbiamo notato tutti. Stiamo camminando in salita, facciamo fatica, e di colpo ci mettiamo a sbadigliare. Uno, due, tre sbadigli, ma non siamo stanchi! Ad altri può succedere facendo spinning, durante il sollevamento pesi o durante la corsa. Siamo però stupiti. Cosa ci porta a sbadigliare così in questi momenti? Ecco il sorprendente motivo per cui sbadigliamo quando facciamo sport ma non abbiamo sonno.

Niente di cui vergognarsi

Molte persone, quando si ritrovano a sbadigliare così, spesso si vergognano. Soprattutto quando siamo vicino a sconosciuti non vogliamo metterci a sbadigliare. In molti casi, inoltre, non possiamo nemmeno mettere la mano davanti alla bocca! Le mani sono spesso impegnate con strumenti o altre attività. Trattenere uno sbadiglio è però molto difficile.

Non c’è però niente di cui vergognarsi. È assolutamente normale! Ovviamente la buona educazione è sempre valida. Se possiamo, dobbiamo evitare di sbadigliare in faccia ad altre persone. Detto questo, però, non c’è nemmeno bisogno di nascondere o cercare di trattenere lo sbadiglio.

Il sorprendente motivo per cui sbadigliamo quando facciamo sport ma non abbiamo sonno

Solitamente, però, sappiamo bene che sbadigliamo quando abbiamo sonno. Perché allora succede quando invece siamo belli svegli e in piena attività fisica? Ci sono diversi motivi. Lo sbadiglio è infatti utile al nostro corpo in molti modi. Quando facciamo sport il nostro corpo ha bisogno di più ossigeno. Durante lo sbadiglio inghiottiamo una grande quantità di aria e di ossigeno. È quindi un modo per riempirci velocemente di “carburante”.

Ma non solo, lo sbadiglio aiuta anche a raffreddare il cervello. Durante l’attività fisica il nostro corpo si riscalda. Lo sbadiglio aiuta però a raffreddare il cervello. Non a caso sbadigliamo di più d’estate che d’inverno. A confermarlo arriva uno studio condotto da Massen, Dusch e colleghi per l’Università di Vienna e consultabile su PubMed.