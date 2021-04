Abitudine consolidata oramai è quella di utilizzare il dentifricio per la pulizia e la cura dei nostri denti.

Prodotto sempre presente nei nostri bagni utilizzato più volte al giorno. Tuttavia oltre ad essere di uso essenziale per l’igiene orale questa fantastica pasta può essere utilizzata per svariati risoluzioni di problemi domestici.

Il sorprendente motivo per cui molti stanno utilizzando il dentifricio non solo per l’igiene orale è davvero incredibile, ecco in quali modi.

Per la casa

Utile per rimuovere macchie di vino dai tappeti, di rossetto o d’inchiostro dai capi d’abbigliamento.

Versare un po’ di pasta sulla macchia del tappeto, spazzolare e sciacquare subito con acqua.

Sui vestiti applicare il dentifricio sullo sporco e strofinare. Proseguire con il consueto lavaggio.

Non utilizzare paste sbiancanti perché potrebbero avere un effetto candeggiante sui capi.

Se su una parente bianca, dopo aver tolto il quadro con il suo chiodo, è rimasto in bella evidenza il buco, si può applicare un po’ di dentifricio dello stesso colore.

Se il nostro bimbo si è divertito a disegnare sulle pareti ecco che corre in soccorso il dentifricio.

Applicare un po’ di pasta sulle tracce di matite e pennarelli strofinando delicatamente con un panno in micro fibra. Le macchie spariranno via in un baleno.

Il dentifricio è un ottimo rimedio per far splendere l’argenteria. Stendere la pasta sugli oggetti e gioielli, lasciar agire diverse ore. Ripassare un panno umido, ed ecco che l’argento sarà lucido e brillante.

Ottimo rimedio per pulire in profondità le fughe delle piastrelle. Applicare un po’ di dentifricio sullo spazzolino o su una spugnetta abrasiva, dunque sfregare sulle fessure.

Usi per il corpo

Efficace per combattere i brufoli. Lavare prima la parte con acqua tiepida, dando modo ai pori di dilatarsi per poi applicare una piccola quantità di dentifricio , lasciare agire. Ripetere per qualche giorno e il brufolo si seccherà dopo poco tempo.

Ideale per avere unghie bianche e lucide, riesce ad eliminare le macchie di smalto e macchie gialle. Spalmare un po’ di pasta e strofinare leggermente con uno spazzolino, infine lavare le mani.

D’estate molto utile contro le fastidiosissime punture di zanzare. Mettere una punta di dentifricio sui tonfi e in pochissimo tempo prurito, gonfiore e bruciore spariranno velocemente.

Ottimo rimedio anche per le lievi scottature della pelle. Si può trovare un po’ di sollievo spalmando un sottile strato di pasta sulle parti arrossate.

Come al solito si consiglia di consultare sempre un medico per approfondimenti eventuali.