In giro per casa spesso a troviamo accumulate grandi quantità di carta. Abbiamo ancora i giornali delle ultime settimane, le riviste per non parlare dei vari documenti che ormai non ci servono più. Tutta questa carta può non finire nel cestino, ma anzi può aiutarci a mantenere intatti altri oggetti che abbiamo in casa. In particolare, le scarpe, solitamente presenti in grande quantità. Scopriamo quindi il sorprendente motivo per cui molti mettono giornali, carta e cartone dentro le scarpe e lasciandole perfette.

La capacità assorbente della carta

Le nostre scarpe tendono a deformarsi col tempo. Questo avviene sia i nuovi materiali che a quelli più classici e costosi come il cuoio. Soprattutto quando non le indossiamo frequentemente la loro forma può risentirne senza aderire perfettamente al piede. Se invece le indossiamo spesso, queste assorbiranno maggiori quantità di umidità. Questo non è mai positivo per degli oggetti che vogliamo durino nel tempo. Infatti, prima di riporle nella scatola, l’ideale sarebbe lasciarle fuori a prendere aria per un po’. Potremmo però evitare questo passaggio proprio grazie alla carta. Questo materiale è perfetto per mantenere la forma delle nostre scarpe assorbendone l’umidità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il sorprendente motivo per cui molti mettono giornali, carta e cartone dentro le scarpe lasciandole perfette

Le fibre che compongono la carta sono in grado di intrappolare tante particelle d’acqua. Talmente tanto che potrebbe anche essere utilizzata come sottovaso o lettiera a seconda della quantità che decidiamo di utilizzare. Adesso vediamo quanto è semplice sfruttare questa sua caratteristica.

Appallottoliamo della carta di qualsiasi tipo, grande abbastanza da entrare dentro le nostre scarpe lasciandole naturalmente tese. Per unire i pezzi di carta e rendere più facile il riutilizzo possiamo utilizzare del nastro adesivo. Mettiamo la nostra palla allungata dentro le scarpe e lasciamole così sino al prossimo utilizzo. Queste andranno cambiate ogni tot mesi o lasciate aperte per liberarsi dell’umidità accumulata.

Anche il cartone può esserci utile per mantenere la forma delle scarpe. Basta tagliarlo delle dimensioni giuste e curvarlo formando un arco. Infiliamolo dentro le scarpe con l’apice rivolto verso l’altro e voilà.